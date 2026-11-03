“Fue una persona valiente y generosa”: exconsejero de paz Otty Patiño sobre Antonio Navarro Wolff

El exconsejero de Paz durante el gobierno de Gustavo Petro, Otty Patiño, estuvo en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio hablando con Julio Sánchez Cristo sobre la vida y obra del fallecido Antonio Navarro Wolff, con quien compartió en diferentes momentos de su carrera y militancia política.

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Patiño se refirió también a las declaraciones del embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona. Aseguró que el acuerdo de paz sí es un ejemplo internacional y resaltó el papel de los diferentes gobiernos en la falta de implementación.

¿Cómo se conoció con Antonio Navarro Wolff y qué recuerda de él?

Otty Patiño recordó en Caracol Radio cómo conoció a Antonio Navarro durante su militancia en la guerrilla del M-19 y destacó su entereza y valentía para asumir la paz como una causa política.

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“Lo vine a conocer más cuando estuvo en el diálogo nacional; indudablemente estaba bajo el riesgo de que pasara algo, como efectivamente pasó. Sufrió un atentado donde perdió la pierna y parte de su voz. Fue muy doloroso y, sin embargo, él decidió mantenerse en la militancia; hubiese podido sustraerse, pero fue una persona consecuente, valiente, generosa”, relató.

¿Qué opina del discurso del embajador de Colombia ante la ONU?

Otty Patiño habló también de la polémica en torno al discurso del embajador de Colombia ante la ONU, Mauricio Gaona, y aseguró que hubo un “hueco grande” entre el momento en el que se pactaron los acuerdos y su posterior implementación.

“No solamente el tiempo que restó de Juan Manuel Santos, sino todo el periodo de Iván Duque, como 5 o 6 años de retraso. Eso hizo que muchos firmantes empezaran a asimilar un escepticismo; eso en parte explica la razón de la disidencia, aunque no las justifica, por supuesto. Mucha población estaba pendiente de la reforma agraria, desarrollos territoriales; todo empezó a aplazarse”, manifestó.

Asimismo, Patiño defendió la política de paz total del gobierno Petro pese a reconocer algunos desaciertos y dificultades, pero destacó el compromiso que tuvo con la implementación.

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