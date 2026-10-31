Maluma y Yami Safdie presentan ‘Felicidades’, una canción sobre el amor propio y las rupturas

Maluma y Yami Safdie presentaron ‘Felicidades’, una colaboración que reúne por primera vez al artista colombiano y a la cantante argentina. El sencillo combina elementos de la cumbia y el pop para contar una historia relacionada con las rupturas amorosas, el desamor y la importancia de recuperar el amor propio.

La canción plantea una situación que puede resultar familiar para muchas personas: llegar al final de una relación que no estaba haciendo bien y entender que terminar también puede ser una oportunidad para comenzar de nuevo. En lugar de quedarse en la tristeza por lo que terminó, la letra le da espacio a la tranquilidad de alejarse de una situación que ya no aporta.

Con este lanzamiento, Maluma y Yami Safdie presentan una propuesta musical que mezcla sus estilos y se acerca a una temática con la que muchas personas pueden identificarse. La combinación de ritmos acompaña un mensaje que gira alrededor de la soltería, la independencia emocional y la decisión de ponerse en primer lugar.

Para Yami Safdie, compartir una canción con Maluma representa un encuentro con una de las figuras colombianas de mayor reconocimiento en la música latina. La colaboración también permite escuchar a ambos artistas en una propuesta que se mueve entre los sonidos tropicales y el pop.

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‘Felicidades’ llega así como una canción para quienes han tenido que cerrar una etapa sentimental y entender que, en ocasiones, decir adiós también puede ser motivo de celebración.