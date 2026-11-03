Daddy Yankee regresa con ‘La Postal’, un álbum que reúne a Cardi B, Bizarrap y Danny Ocean

El Big Boss está de regreso. Daddy Yankee estrenó ‘La Postal’, su nuevo álbum de estudio, el pasado 30 de octubre, una producción que explora diferentes formas de amor y marca una nueva etapa en su carrera musical.

El disco está compuesto por 15 canciones en las que el artista aborda el amor romántico, los vínculos familiares, el amor propio y su conexión con la música latina. A través de esta propuesta, el cantante busca presentar historias inspiradas en experiencias reales, alejadas de una visión idealizada de las relaciones.

Uno de los aspectos que más llama la atención de este lanzamiento es la participación de reconocidos artistas internacionales. Cardi B, Bizarrap, Danny Ocean, Myke Towers, De La Rose y Diljit Dosanjh hacen parte de las colaboraciones que integran el proyecto.

Las colaboraciones de ‘La Postal’

Entre las canciones destacadas se encuentran: ‘Cosita’, junto a Cardi B. ‘Pa’ Que Llorar’, con Bizarrap. ‘Alfombra Voladora’, junto a Danny Ocean. ‘Se Va’, con Myke Towers. ‘Enawo’, junto a De La Rose. ‘Pokito’, con Diljit Dosanjh.

Esta última canción conecta los sonidos del reguetón con la música punyabí de la India, ampliando la propuesta musical del álbum hacia una mezcla de ritmos internacionales.

Además, una parte importante de la producción contó con la participación de Jeremy Ayala González, hijo de Daddy Yankee, quien también ha trabajado en proyectos de otros artistas urbanos.

Un álbum que gira alrededor del amor

Con ‘La Postal’, Daddy Yankee presenta un proyecto conceptual en el que cada canción funciona como una carta dedicada a una persona, una experiencia o una emoción.

El lanzamiento llega después de más de tres décadas de trayectoria, en las que el artista se consolidó como una de las figuras más influyentes del reguetón, con éxitos como ‘Gasolina’ y ‘Limbo’.

El álbum ya se encuentra disponible en plataformas digitales.