Karol G llegó a México para celebrar su nuevo álbum y preparar seis conciertos del Tropitour

La Bichota ya está en México. Karol G llegó este lunes 2 de noviembre a territorio mexicano, donde se prepara para celebrar su más reciente álbum, No Me Arrepiento de Sentir Tanto, y continuar con una de las etapas más esperadas de su gira internacional.

La artista tendrá una cita especial con sus seguidores este 4 de noviembre en Ciudad de México, con el evento denominado Live Album Celebration. La experiencia permitirá recorrer el disco de principio a fin y conocer las historias y emociones que inspiraron sus canciones.

El encuentro contará con público presencial y también podrá seguirse a través de TikTok LIVE, desde las 8:00 p. m., hora de México. La propuesta se aleja del formato de un concierto tradicional, pues la cantante compartirá detalles sobre el significado de cada tema.

Karol G se prepara para seis conciertos en México

Después de la celebración de su álbum, la colombiana iniciará una nueva etapa de Viajando por el Mundo Tropitour, con seis presentaciones programadas en dos ciudades mexicanas.

Las fechas anunciadas son:

Monterrey: 6, 7 y 8 de noviembre, en el Estadio BBVA.

Ciudad de México: 13, 14 y 15 de noviembre, en el Estadio GNP Seguros.

Con estos compromisos, Karol G se reencontrará con miles de fanáticos mexicanos en una gira que contempla presentaciones en diferentes países de América y Europa.

La llegada de la artista a México marca una semana importante para su carrera, en la que combinará la celebración de su nueva música con una serie de conciertos que hacen parte de su recorrido internacional.

La Bichota continúa llevando su propuesta musical a grandes escenarios, mientras sus seguidores se preparan para vivir de cerca esta nueva etapa de su carrera.