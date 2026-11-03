El gremio cafetero en Caldas ve con preocupación posible imposición de IVA del 19 %

Manizales

Uno de los puntos establecidos en el proyecto de ley de recorte fiscal cambiaría el IVA para algunos alimentos entre ellos el café, por eso Juan Sebastián Giraldo, Creador de la marca Café cinco damas, en Manizales, analiza con preocupación la situación, ya que él se encarga de trabajar con el café especial, explica que para muchos es un lujo, por lo que afirma que con la radicación del documento presentado por el gobierno nacional será un retroceso de culturización que hace desde hace cinco años.

“Es preocupante. En el sector de café de especialidad ha sido un trabajo arduo culturizando al consumidor en explicarle las bondades de tomar nuestro café colombiano y enseñamos a prepararlo, pero esto se considera un lujo, costoso, aunque no lo es, la gente lo ve así. Con la nueva reforma, se verá inalcanzable o imposible, entonces es un retroceso. Ahora se incentivará a no comprar producción nacional. Lo que valía $ 50.000 valdrá $ 60.000 de la noche a la mañana, entonces la gente preferirá lo que ya consumen, entonces será una caída interesante en ventas”.

Igualmente, opinan que el IVA del 19 por ciento restringiría el consumo del café, pese a que hoy se ejecuta una campaña para incentivar esta bebida, con dicha medida se dificultaría el objetivo, lo que conllevaría a que los ciudadanos busquen alternativas de baja calidad como de Ecuador y Perú. Eugenio Vélez Uribe, representante por Caldas en el Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros y presidente de la Junta directiva y del comité nacional de este organismo.

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“Es una preocupación muy grande porque tiene efectos complejos sobre el consumo de café en el país, planteamos desde el comité nacional la necesidad de incrementarlo, ya que en Colombia es muy bajo frente a otros países productores, es la mitad de lo que toman los costarricenses y una tercera parte en Brasil. Frente a ello, si se incrementa el IVA, encarecerá el café para los colombianos, sobre el todo el producto de origen”.

Agrega que si se aprueba el impuesto de valor agregado al grano, los cafés de origen de menor calidad serán las principales opciones para los compradores, asegura que es muy complejo para la economía cafetera. “Con un alto consumo se beneficiarían los productores y la industria de transformación”.

Cabe recordar que el proyecto de ley consta de 106 artículos e incluye varios nuevos impuestos y facultades para el presidente Abelardo De La Espriella, en recortar o fusionar, ministerios y otras entidades.