Habitantes en La Dorada están preocupados por posibles multas si sobrepasan consumo de energía

La Dorada

Por estos días, los doradenses piensan qué hacer para no verse inmersos en multas por gastar, excesivamente, el servicio de energía, a pesar de la temperatura que alcanza los 40 grados. Sergio Daniel Gaviría, líder social del municipio, argumenta que las condiciones del puerto caldense son distintas a otras poblaciones del departamento.

“En días pasado cuando distribuyeron el recibo de energía, venía acompañado de un volante explicando los criterios de clasificación, pero llama la atención que municipios con el nuestro, Norcasia y Victoria son de clima cálido, no somos como en Marulanda y Villamaría, nos ponen las mismas condiciones. Cuando acá en La Dorada aumenta la temperatura, el consumo energético se dispara, aquí no se puede vivir con un ventilador o un aire acondicionado, es un tema de salud básica, escenario que no sucede en clima templado o frío. La CHEC promedia los últimos 12 meses de los hogares y, a partir de allí, fijar una meta de ahorro, pero por qué lo hacen si las condiciones son variables, no estáticas. Además, nos enviaron el comunicado tardíamente”.

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Sergio y un grupo de personas radicarán ante la CREG la propuesta de que los habitantes del puerto caldense tengan excepciones al respecto. “Pedimos que evalúe el contexto y cambien los topes. Simplemente, la temperatura aumenta en La Dorada, los compresores de las neveras y refrigeradores incrementan su desempeño y, ahí donde no se modifica el consumo, lógicamente subirá el servicio. Hay insatisfacción en la población; esperamos la respuesta de la CREG y la CHEC para que el rasero se ajuste y sea equitativo teniendo en cuenta el factor climático y demográfico que existe en el municipio”.

Respuesta desde la CHEC

Aclaran que las tarifas no incrementarán, sino que por medio del programa que expidió el gobierno nacional, buscan incentivar el consumo responsable de energía, por eso Natalia Gallo, agente del área de gestión comercial de la entidad, explica cómo se aplica la medida.

“Debemos aclarar que las tarifas no han incrementado, nuestros clientes pueden consultar en la página web, tenemos las mismas del año pasado. El gobierno generó una resolución 101 120 del 30 de julio de 2026 sobre un programa transitorio de incentivos al uso eficiente del servicio de energía, entonces establece para cada cliente una meta individual que se mantendrá durante el fenómeno de ‘El niño’. La idea es consumir entre el 90 % y el 110 %, pero si te excedes habrá una penalidad que se verá en el recibo y, si consumes menos del 90 %, habrá un beneficio reflejado en tu factura. Queremos que la gente ahorre para no generar dificultades en un escenario de racionamiento si se presenta”.

Dicho programa tiene, inicialmente, una duración de 6 meses con posibilidad de prorrogarse por el mismo periodo.