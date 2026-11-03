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03 nov 2026 Actualizado 21:21

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Manizales

Una vivienda resultó afectada en Anserma (Caldas) por el temblor del martes 3 de noviembre

Las autoridades departamentales, señalan que es la única población con afectaciones en Caldas.

Inmueble con daños en tejado en Anserma provocados por el temblor del martes 3 de noviembre. Foto: Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas.

Inmueble con daños en tejado en Anserma provocados por el temblor del martes 3 de noviembre. Foto: Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas.

Inmueble con daños en tejado en Anserma provocados por el temblor del martes 3 de noviembre. Foto: Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas.

Cristhian Quintero Rodríguez

Manizales
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Anserma

El movimiento telúrico de la madrugada del martes 3 de noviembre con epicentro en Chaparral (Tolima), produjo el colapso del tejado del inmueble de dos pisos, donde en el primer nivel funciona un establecimiento comercial. El hecho no dejó personas lesionadas, solo daños materiales.

Según la Jefatura de Gestión del Riesgo de Caldas, esta es la única afectación registrada en el departamento a raíz del temblor de 5.6 grados con profundidad superficial que se registró a las 4:13 de la madrugada del martes 3 de noviembre.

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Entre tanto, en Manizales, la Unidad de Gestión del Riesgo, reporta que en la ciudad no se presentaron novedades al respecto, por lo que la jornada académica se desarrolló conforme a lo programado en el calendario.

Los habitantes del centro – occidente del país publicaron en redes sociales manifestando sentir el sismo en municipios y ciudades como Ibagué, Bogotá, Pereira, Armenia, Quimbaya, Tuluá, Cali, entre otros.

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