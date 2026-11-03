¿Cuáles son los nuevos requisitos para ingresar a Estados Unidos en 2026? Lista actualizada

Estados Unidos es uno de los destinos internacionales principales para los colombianos a la hora de viajar, ya sea por vacaciones o por negocios. Sin embargo, es uno de los países con los controles migratorios más estrictos, y se vuelve importante tener en cuenta todos los documentos que debe llevar, para evitar inconvenientes.

Desde del 26 de diciembre de 2025, con el propósito de reforzar la seguridad en los puntos de control fronterizo, Estados Unidos incluyó un nuevo requisito para todos los extranjeros que entren y salgan del país.

Esto incluye a titulares de visa de turista, trabajadores temporales, residentes temporales, menores de edad y adultos mayores, todos deben cumplir con los nuevos procedimientos, sin excepción.

Controles Biométricos

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU (DHS en ingles) señaló que la nueva regla obliga a todos los extranjeros que ingresen o salgan del país a controles biométricos, los cuales incluyen toma de fotografías, datos dactilares, recolección de rasgos faciales, como escaneo de iris, y en algunos casos, registro de voz.

Historial de Redes Sociales

A los controles biométricos, se suma la intención del departamento de seguridad estadounidense de exigir a todos los viajeros que ingresen o salgan del país, su historial en redes sociales de los últimos cinco años.

Esta medida esta dirigida únicamente a los visitantes originarios de países que estén incluidos en el Programa de Exención de Visado.

Los viajeros dentro de este programa deben ser ciudadanos de alguno de los países incluidos en el programa, que incluye a mas de 15 países europeos, además de Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, y Chile.

Estados Unidos señaló que los nuevos requisitos funcionan como una herramienta para combatir amenazas de seguridad.

Con la base de datos, será posible: combatir el fraude en los documentos de viaje, identificar con mayor previsión los casos de sobreestadía y confirmar la identidad de quienes piden ingreso al país.

Lea también: ¿Quiere emigrar? Tres países entregan visa de trabajo a colombianos: Así se solicitan, según el país

Lista actualizada de requisitos para viajar a Estados Unidos desde Colombia 2026

Teniendo en cuenta los nuevos parámetros incluidos, esta es la lista actualizada de requisitos para entrar a Estados Unidos:

Pasaporte vigente: Es indispensable contar con el pasaporte colombiano vigente, se recomienda que tenga al menos 6 meses de vigencia, pero hay flexibilidad dependiendo de cada caso.

Es indispensable contar con el pasaporte colombiano vigente, se recomienda que tenga al menos 6 meses de vigencia, pero hay flexibilidad dependiendo de cada caso. Visa americana (obligatoria): Todos los ciudadanos colombianos necesitan una visa para ingresar a Estados Unidos. La más común es la B1 o B2, que aplica para turismo, negocios o visitas familiares. El proceso para la visa incluye el formulario DS-160, el pago de la visa, la cita en la embajada y la entrevista consular.

Todos los ciudadanos colombianos necesitan una visa para ingresar a Estados Unidos. La más común es la B1 o B2, que aplica para turismo, negocios o visitas familiares. El proceso para la visa incluye el formulario DS-160, el pago de la visa, la cita en la embajada y la entrevista consular. Tiquete de ida y regreso: Es importante demostrar la temporalidad de la estadía con el tiquete de regreso, y el itinerario definido para confirmar que la estadía no supera el tiempo permitido.

Es importante demostrar la temporalidad de la estadía con el tiquete de regreso, y el itinerario definido para confirmar que la estadía no supera el tiempo permitido. Dirección de alojamiento: Es crucial demostrar la reserva del hotel, la dirección del familiar o amigo.

Es crucial demostrar la reserva del hotel, la dirección del familiar o amigo. Solvencia económica: Las autoridades de seguridad migratoria pueden solicitar prueba de que usted puede cubrir sus gastos, con extractos bancarios, tarjetas de crédito, certificados laborales, etc. No hay un monto fijo estipulado, pero es importante comprobar la solvencia económica.

Las autoridades de seguridad migratoria pueden solicitar prueba de que usted puede cubrir sus gastos, con extractos bancarios, tarjetas de crédito, certificados laborales, etc. No hay un monto fijo estipulado, pero es importante comprobar la solvencia económica. Control migratorio: A pesar de tener la visa, esto no garantiza la entrada a Estados Unidos, en el aeropuerto usted debe responder las preguntas del oficial, explicar el motivo de viaje, presentar documentos si se lo solicitan. El oficial es quien decide el ingreso final.

A pesar de tener la visa, esto no garantiza la entrada a Estados Unidos, en el aeropuerto usted debe responder las preguntas del oficial, explicar el motivo de viaje, presentar documentos si se lo solicitan. El oficial es quien decide el ingreso final. Viajar con menores: Si viaja con menores, estos deben tener visa propia, debe tener el registro civil, y permiso en caso de que viaje con un solo padre.

Si viaja con menores, estos deben tener visa propia, debe tener el registro civil, y permiso en caso de que viaje con un solo padre. Controles biométricos: Toma de fotografías, datos dactilares, recolección de rasgos faciales.

Le puede interesar: “La visa es un privilegio, no un derecho”: Departamento de Estado de EE.UU. responde a Caracol Radio

Ultima medida sanitaria para ingresar a Estados Unidos

Adoptando medidas para reducir el riesgo de ingreso del virus del Ébola, desde el 3 de noviembre hasta el 18 de diciembre de este año, será necesario realizar un tramite adicional.

Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades (CDC) anunciaron que aquellos pasajeros que aborden vuelos internacionales con destino a Estados Unidos, deberán obligatoriamente diligenciar y firmar una declaración sanitaria antes de subir al avión.

La declaración sanitaría, denominada attestation, es diligenciada por los pasajeros donde confirman que no estuvieron en la Republica Democrática del Congo durante los 21 días previos al embarque . (Este tiempo es el periodo máximo de incubación del Ébola.

La medida esta relacionada a la situación sanitaria actual en Republica Democrática del Congo. Sin embargo no esta limitada solo a quienes hayan visitado este país, sino a todos aquellos que viajen desde México, Colombia, Argentina o cualquier otro de destino internacional.

Pasos para cumplir el requisito

Obtener la declaración, la aerolínea tiene el deber de facilitar el formulario o brindar un mecanismo electrónico equivalente, el CDC también publicó un PDF oficial. Revisar antecedentes del viaje, el pasajero deberá comprobar si estuvo en la República Democrática del Congo en los últimos 21 días. Completar la declaración solicitada. El documento incluye la identificación de quien firma. El pasajero deberá indicar si estuvo o no en ese país. Firmar y presentar la declaración, es posible hacerlo en físico o por medios digitales autorizados por la aerolínea correspondiente, antes de abordar el avión.

Lea también: Cuánto vale sacar la visa EE. UU. por primera vez en Colombia: Valores actualizados 2026 y duración

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: