Cuánto se demora en salir la visa americana en Colombia: Tiempo aproximado y pasos del trámite

Cada vez son más los colombianos que quieren solicitar la visa estadounidense por primera vez, en la embajada de Estados Unidos, es por eso, que los tiempos de espera se han prolongado desde este mes de septiembre, según la delegación diplomática .

Según la Embajada de Estados Unidos estos son los tiempos de espera estimados, para solicitar la cita para la entrevista de visa de No inmigrante.

Para visa de turista (B1/B2), el tiempo de espera para obtener la cita, oscila entre los 7 meses a 13 meses, para solicitar la visa por primera vez, estos tiempos están estipulados por la sede consular, pero el tiempo puede variar dependiendo del solicitante.

Para la visas de estudiantes académicos (F-1), estudiantes de formación técnica (M-1), estudiantes de intercambio educativo y/o cultural (J-1), el tiempo de espera es de 20 días hábiles según la agencia con la que se tramiten los documentos.

Para las visas (H-1-2 y 3) que son para trabajadores temporales y profesionales, agrícolas o capacitación, para visas (L 1A-1B) que es para las personas que son transferidas dentro de la misma empresa y para las visas (O 1-2-3) que es para las personas que obtengan habilidades o logros extraordinarios y las visas (P 1-2) que son para los artistas , atletas y grupos de entretenimiento, el tiempo de espera son 24 días hábiles.

La visa para los No Residentes de Colombia o Venezuela (todas las categorías de visa) el tiempo estimado de entrega es de 634 días hábiles.

¿Qué documentos se necesitan para solicitar la visa?

Pasaporte vigente: Con una validez de al menos 6 meses posteriores a la fecha en que planeas ingresar a Estados Unidos. Si tienes pasaportes anteriores con visas vigentes o vencidas, llévalos también.

Hoja de confirmación del formulario DS-160: Impresa con su respectivo código de barras.

Hoja de confirmación de la cita: Impresa.

Comprobante de pago de la tarifa de solicitud de visa.

Dos documentos de identidad con foto: ej. cédula de ciudadanía y pasaporte.

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