Los 33 proyectos que Xposible Colsubsidio reconoció por contribuir al desarrollo sostenible del país

Colombia

En su octava edición, en este 2026, Xposible Colsubsidio reconoció 33 proyectos empresariales de grandes y medianas empresas que generan transformaciones en distintos sectores y territorios del país, con aportes en los ámbitos social, ambiental y económico.

El encuentro reunió a líderes empresariales para conversar sobre los desafíos del país y el papel de las empresas en la construcción de un futuro sostenible.

¿Qué es Xposible?

Xposible es la comunidad empresarial que visibiliza proyectos que demuestran que hacer negocios haciendo el bien es una forma de generar valor, crecer y contribuir al progreso de Colombia.

En esta edición, la convocatoria recibió 337 postulaciones de empresas de distintas regiones, con propuestas orientadas a responder a tres grandes desafíos:

La emergencia climática

La pérdida de biodiversidad

La desigualdad.

¿Quiénes estuvieron a cargo de evaluar las postulaciones?

La evaluación estuvo a cargo de CECODES (Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible), aliado técnico de esta iniciativa.

“En Colsubsidio creemos en el papel del tejido empresarial como un actor fundamental en la construcción de una sociedad con más oportunidades para todos. El compromiso empresarial va más allá de los resultados económicos: se refleja en la capacidad de generar valor para la sociedad y transformar realidades. Cuando las empresas integran criterios sociales y ambientales en sus decisiones, pueden crecer, promover el uso responsable de los recursos y aportar a la calidad de vida de las personas y las comunidades”, afirmó Luis Carlos Arango Vélez, director general de Colsubsidio.

El encuentro, además, propició una conversación sobre los retos del país y el aporte del sector empresarial a su desarrollo.

Beneficios para las empresas reconocidas

Además de visibilizar sus proyectos, las empresas podrán acceder a espacios de formación para sus equipos, participar en Visión Sostenible, el video-podcast que amplifica las historias y aprendizajes de líderes empresariales, y fortalecer sus conexiones con otras organizaciones de la Comunidad Empresarial Xposible.

Esta es la lista de los 33 proyectos reconocidos en la octava edición 2026 de Xposible Colsubsidio:Fundación Unibán — Resiliencia Climática: promueve la restauración de ecosistemas y la conservación de la biodiversidad en el Urabá antioqueño.