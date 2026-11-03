MinSalud prorrogó seis meses la implementación del sistema de pago directo de la UPC

De acuerdo con el Foro Economico Mundial, la IA está permitiendo revisar las mamografías 30 veces más rápido con una precisión de casi el 100%, lo que reduce la necesidad de biopsias, previniendo el cáncer de mama. | Foto: Getty Images / RicardoImagen

El Gobierno Nacional aplazó hasta el 3 de mayo de 2027 la entrada en funcionamiento del nuevo mecanismo de reporte de información que soportará el giro directo de recursos de la salud, incluidos los correspondientes a la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

La decisión quedó establecida en una resolución que amplió seis meses el plazo inicialmente previsto para el 1 de noviembre de este año.

El nuevo sistema busca que las EPS y las entidades obligadas a compensar entreguen la información necesaria para programar y ejecutar los pagos directamente a hospitales, clínicas y proveedores de tecnologías en salud.

¿Por qué se aplazó la implementación?

De acuerdo con el Ministerio de Salud, la decisión responde a las observaciones presentadas por diferentes actores del sector y a la necesidad de realizar ajustes técnicos en los sistemas de información.

Entre los aspectos pendientes están las especificaciones de los archivos, la organización de los datos y las instrucciones para diligenciar los reportes.

Además, el Ministerio y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) deberán revisar los procesos de intercambio de información, los mecanismos de seguimiento de los pagos y las pruebas necesarias para garantizar que las plataformas puedan comunicarse correctamente.

Cambios para los acuerdos de pago

La nueva reglamentación también contempla condiciones especiales para los acuerdos de pago por capitación y Pago Global Prospectivo (PGP). En estos casos, las entidades podrán reportar el valor mensual pactado para programar el giro directo, en lugar de utilizar los datos de cada factura electrónica de venta.

Con este aplazamiento, el sector salud tendrá seis meses adicionales para adecuar sus sistemas y cumplir con los requisitos técnicos antes de la entrada en operación del nuevo mecanismo.

La normativa tambien establece que, a partir del 3 de mayo de 2027, quedarán derogadas varias disposiciones anteriores relacionadas con el giro directo de recursos en salud.

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