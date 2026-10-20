ESSA confirma niveles históricos de demanda de energía: hay cobros adicionales según el consumo

Santander registra niveles históricos de consumo de energía eléctrica desde julio de 2026. Así lo confirmó José Gregorio Ramírez Amaya, gerente (e) de la Electrificadora de Santander - ESSA, quien advirtió que el incremento de la demanda durante los últimos tres meses está relacionado con las altas temperaturas y el comportamiento del fenómeno de El Niño.

De acuerdo con el directivo, julio, agosto y septiembre tuvieron un comportamiento creciente en la demanda de electricidad, con picos históricos de consumo en el departamento. Esta situación ha llevado a la empresa a mantener un monitoreo permanente de las subestaciones, las líneas y los circuitos eléctricos para garantizar la prestación del servicio.

Ramírez Amaya hizo un llamado a los usuarios para que adopten medidas de ahorro en sus hogares y empresas.

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El gerente (e) señaló que, aunque el consumo ha aumentado, la infraestructura eléctrica de Santander tiene actualmente la capacidad para atender la demanda. Además, indicó que la ESSA ha realizado ajustes para ampliar la capacidad de algunas subestaciones y ha ejecutado obras de repotenciación en sectores como el Magdalena Medio, especialmente en Barrancabermeja, así como en municipios del sur de Bolívar y Puerto Wilches.

Sin embargo, advirtió que la posibilidad de que se presenten dificultades en el suministro depende de factores como la disponibilidad de generación eléctrica a nivel nacional, el comportamiento de las temperaturas y los aportes de agua a los embalses. Por eso, insistió en que el ahorro de energía es fundamental para evitar una mayor presión sobre el sistema.

¿Cómo funciona el programa de ahorro de energía?

En medio de este panorama, el Gobierno Nacional estableció un programa para incentivar la reducción del consumo eléctrico, tomando como referencia el historial de cada usuario.

Según explicó el gerente de la ESSA, quienes logren consumir menos del 90% de su meta de referencia podrán recibir un incentivo por el ahorro. En cambio, quienes se mantengan entre el 90% y el 110% no tendrán incentivos positivos ni negativos.

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Para los usuarios que superen el 110% de la meta establecida, se contempla una penalización calculada según el tipo de usuario y el estrato. La tarifa prevista corresponde a 1,7 veces el valor del kilovatio hora sobre el consumo que exceda ese límite, para los usuarios de estratos 5 y 6, industriales y comerciales, según lo señalado por el directivo.

La empresa reiteró que el propósito es promover un uso eficiente de la electricidad en un momento en el que el país necesita mantener la disponibilidad de energía para atender la demanda.

Actualmente, según el gerente (e), los embalses se encuentran alrededor del 76% de su capacidad, un nivel que calificó como seguro, aunque advirtió que los próximos meses, especialmente diciembre y enero de 2027, serán determinantes.