Los casos de violencia de género han aumentado 10,2 % este año en Caldas frente a cifras de 2025

Caldas

El llamado lo hace la diputada de Caldas Karen Suárez, presidenta de la Comisión para la Equidad de la Mujer de la asamblea, quien analizó las situaciones de las violencias basadas en género e intrafamiliar en el departamento. En 2026 se reportan 2.727 casos frente a 2.475 registrados en el 2025, lo que representa un incremento del 10,2 por ciento.

Del total reportado este año, 2.104 casos corresponden a mujeres. Además, se registraron 902 casos en niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años. “Escuchamos el gran flagelo y la problemática que azotan a nuestras mujeres y familias caldenses. Estas clases de violencia que se observa de manera reciente contra la mujer es un tema que muchas veces no son protagonistas en las discusiones ni agendas políticas o gubernamentales, porque son situaciones que no son tan visibles, debido a que detrás de un rostro triste y angustiado hay miedo y vergüenza de levantar la voz, la mano, de denunciar”, manifiesta la diputada Suárez.

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Los municipios donde se ha evidenciado el incremento han sido Manizales, Villamaría, Chinchiná y Riosucio. “Este tipo de espacios son de gran valor para aquellas mujeres, niños y adolescentes, son mecanismos que pueden propiciar alternativas para fortalecer los programas, proyectos y acciones encaminadas en prevenir, disminuir y mitigar los riesgos asociados a estos delitos y problemáticas de índole social y de salud pública”, enfatiza la Presidenta de la Comisión para la Equidad de la Mujer de la Asamblea de Caldas.

Los datos fueron revelados en la reciente sesión en la duma departamental, donde participaron diferentes instituciones y plantearon la necesidad de revisar la capacidad institucional para atender las denuncias y atender a la población afectada.