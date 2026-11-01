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01 nov 2026 Actualizado 12:56

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Manizales

Las autoridades intervienen seis minas ilegales de oro al occidente de Caldas, hubo cinco capturas

La operación afectó economías ilícitas de aproximadamente 89 millones de pesos.

Una de las seis minas intervenidas por las autoridades en zona rural en Anserma, Caldas. Foto: Octava Brigada del Ejército Nacional.

Una de las seis minas intervenidas por las autoridades en zona rural en Anserma, Caldas. Foto: Octava Brigada del Ejército Nacional.

Una de las seis minas intervenidas por las autoridades en zona rural en Anserma, Caldas. Foto: Octava Brigada del Ejército Nacional.
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Anserma

El ejército y la policía intervinieron seis unidades de producción minera ilegales tipo socavón en jurisdicción de Anserma (Caldas), donde incautaron varios elementos, entre ellos dos motobombas, cuyo valor comercial se estima en cinco millones de pesos. De acuerdo con estimaciones preliminares, en las minas se extraían, aproximadamente, 240 gramos de oro mensuales equivalentes a ganancias cercanas a 84 millones de pesos.

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El teniente coronel Luis Carlos Ramírez Peralta, comandante del Batallón Ayacucho, entrega el reporte oficial. “Se logra la captura de cinco personas por el presunto delito de explotación ilícita de yacimientos mineros; esto sucedió en la vereda La Perla. De esa manera, se afectaron rentas ilícitas cercanas a los 89 millones de pesos entre el material incautado y la producción de oro interrumpida”.

Agrega que con dicha acción, se previenen los problemas ambientales que generaba aquella actividad impactando los recursos naturales y ecosistemas de la subregión del Alto Occidente de Caldas.

Estos operativos se han desarrollado este año, principalmente, en Anserma, Riosucio, Victoria, Samaná y Norcasia.

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