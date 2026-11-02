Motociclista falleció al caer a una quebrada en Manizales; su acompañante resultó gravemente herido

Barrio Santos en la capital caldense donde sucedió el conductor de una motocicleta murió y su acompañante, su hijo de 11 años, resultó herido. Foto suministrada.

Manizales

El siniestro vial ocurrió en el barrio Santos, donde un hombre identificado como Edwin David González, de 35 años, habitante del sector, perdió el control del vehículo chocando contra un sardinel y posteriormente, cayendo a una quebrada. Juan Pablo Jiménez, director del Grupo Especial de Rescate, entrega los detalles.

“Recibimos una llamada de un siniestro vial, donde acudieron las ambulancias del GER y Cuerpo Oficial de Bomberos. Encontramos la motocicleta y a dos personas, uno de ellos un menor de 11 años, nos informaron que el conductor impactó contra un andén saliendo expulsados sus ocupantes hacia una cañada”.

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Jiménez, indica que el menor de edad es estabilizado y trasladado al SES Hospital Universitario de Caldas donde fue atendido por los galenos. Entre tanto, el mayor de edad, padre del niño, murió en el sitio. El niño herido sufrió traumas en su cráneo, tórax y abdomen.

Según los datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, este año han resultado lesionados 27 menores de edad en siniestros viales presentados en la capital de Caldas.