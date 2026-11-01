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01 nov 2026 Actualizado 20:00

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En dónde se puede ver el fósil gigante marino de Villa de Leyva: Tiene más de 115 millones de años

Un museo construido al rededor de un fósil en Villa de Leyva desde 1977

Cortesía de El Museo Comunitario El Fósil

Cortesía de El Museo Comunitario El Fósil

Cortesía de El Museo Comunitario El Fósil

Adriana Medina

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La historia del Museo Comunitario El Fósil, comenzó el 7 de junio de 1977, con el hallazgo del fósil de un reptil de más de 115 millones de años. Este gigante del mundo marino que habitó, durante la prehistoria, fue hallado por don Samuel Vargas, residente de nuestra vereda Monquirá.

El museo, está ubicado en la región del Alto Ricaurte de Villa de Leyva es un referente de esta tierra de fósiles y grandes patrimonios culturales, fue supervisada y protegida por la comunidad de la vereda Monquirá liderada por el entonces presidente de la junta de acción comunal Marcolino Munévar.

La historia de el Museo El Fósil

En el año 1980, se inició la primera construcción que rodeó la pieza, resultado de la lucha por parte de la comunidad que buscó conservar este descubrimiento en nuestros territorios, cabe resaltar que el fósil del Monquirasaurus hallado en 1977, sigue estando hasta hoy en el lugar de su descubrimiento.

El museo abrió sus puertas al público y en el año de 1986 llega a nuestro territorio el paleontólogo, Oliver Hampal quien inicia sus estudios científicos sobre la pieza y en el año 1990 hace la primera publicación de su estudio científico.

Desde ese entonces, el mundo el hallazgo de un Monquirasaurus que hasta ese momento y aun en la actualidad sigue siendo el hallazgo más completo de esta especie en el mundo.

Tarifas y horarios de visita al museo

Horario: Lunes a domingo de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.

Tarifas aproximadas:

Adultos: $25.000 COP

Niños: $15.000 COP

En el año 2017, en vista de la necesidad de cumplir con las normas de conservación sobre las colecciones y especialmente del gran reptil marino se lleva a cabo la remodelación y ampliación de las instalaciones del museo.

En el año 2020, se realiza la reapertura de nuestro Museo Comunitario El Fósil con unas instalaciones que nos permiten brindar mayor cuidado a nuestras piezas y un mejor servicio a nuestros visitantes.

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