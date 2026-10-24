MinMinas deroga 15 ‘Distritos Mineros Especiales’ para la diversificación productiva

El Gobierno Nacional derogó los 15 Distritos Mineros Especiales para la diversificación productiva, mediante la Resolución 40579 del 22 de octubre de 2026, expedida por el Ministerio de Minas y Energía.

Los 15 distritos sumaban 5.340.192 hectáreas, cerca del 5% del territorio nacional, en Antioquia, Boyacá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y el litoral Pacífico. Catorce de ellos fueron declarados en el transcurso de 2026.

Según el Ministerio, la decisión busca dar mayor seguridad jurídica a los mineros y empresas y asegura que esto puede evitar que la incertidumbre frene la inversión, la exploración y la generación de regalías.

“Hoy les decimos a los mineros formales de Colombia que tienen reglas claras, que sus derechos están protegidos y que el Gobierno Nacional va a trabajar con ellos para acompañar los procesos de formalización, cerrar brechas, combatir la extracción ilícita y hacer una minería que cada vez más aporte a la competitividad de los territorios. Diversificar es sumar, no restar”, afirmó la ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda Arango.

La entidad aclaró que los títulos mineros vigentes y las solicitudes en trámite se mantienen, al igual que los derechos adquiridos y los acuerdos de consulta previa que ya fueron protocolizados.

¿Cuáles son las razones para derogar a los distritos?

Entre las razones para derogar los distritos, el Gobierno indica que la falta de resultados verificables en diversificación económica, la ausencia de alternativas productivas claras para las comunidades y la falta de articulación con las autoridades territoriales.

Finalmente, el Ministerio aseguró que continuará apoyando la formalización minera, la asistencia técnica a pequeños y medianos productores. Además, aseguró que trabajará con las regiones para integrar la minería legal con actividades como la agricultura, el turismo, el comercio y la industria.