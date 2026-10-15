MinMinas anunció recursos por $1,9 billones para proteger la prestación servicio de energía

La instalación de la edición número 31 del Congreso de Energía MEM se hizo un llamado a la confiabilidad, la seguridad energética y la sostenibilidad financiera del sector

La instalación de la edición número31 del Congreso de EnergíaMEM dejó un mensaje contundente: Colombia debe actuar desde ahora para superar los problemas estructurales del sector eléctrico, garantizar la atención de la demanda y construir un Sistema más confiable, diversificado, resiliente y suficiente.

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La necesidad de acelerar inversiones, fortalecer la seguridad energética y garantizar la sostenibilidad financiera de la cadena eléctrica marcó la instalación del Congreso este 14 de octubre en Cartagena, donde el Gobierno Nacional, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), el Consejo Nacional de Operación (CNO) y el Comité Asesor de Comercialización (CAC) coincidieron en la urgenciade adoptar medidaspara asegurar el abastecimiento y la confiabilidad del Sistema en los próximos años.

La ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, presentó un diagnóstico del estado actual del Sistema energético y aseguró que el Gobiernorecibió una infraestructura bajo presión, con desafíos acumulados que requieren respuestas inmediatas para asegurar nueva capacidad de transmisión y generación, fortalecer el suministro y lograr una gestión pública eficiente.

“El sectoreléctrico que heredó este Gobiernono tiene un problema pasajero:tiene un problema estructural”, afirmó la ministra. Entre los principales desafíos mencionó una cartera de $4,63 billones en el Mercado de Energía Mayorista; la situación financiera de Air-e, que pasó de un patrimonio positivo de $2,22 billonesen 2023 a uno negativo;reservas de gas para 5,9 años, con riesgo de déficit desde febrero de 2027; retrasos en seis de cada diez proyectos de transmisión; y un déficit de energía firme del 8,3 % para 2026-2027.

La líder de la cartera de Minas y Energía señaló,además, que solo han ingresadoal Sistema 4,475 GWque corresponden solo al 16,4 % de la nueva generación previstapara 2026 y que hoy cerca del 30 % de la demanda de gas se atiende con producto importado. Este panorama, sumado al crecimiento de la demanda,la lenta recuperación de los embalsesy los retrasos en los proyectos de generación y transmisión obligan a acelerar decisiones que durante años fueron aplazadas.

El reto de fondo será ampliar la capacidad instalada del país hasta 36,7 GW en 2032, un crecimiento del 65% frente a la capacidadactual. Para conseguirlo, Gobierno, regulador y agentes coincidieron en la necesidad de agilizar las licencias ambientales, las consultas previas y demás trámites; expandir y modernizar las redes; atraer inversión con reglas claras y previsibles; incorporar almacenamiento y generación distribuida; y aprovechar la transformación digital y la inteligencia artificial para operar el Sistema con mayor eficiencia.

En la instalación del Congreso de Energìa MEM, se sumó la intervención de Germán Caicedo Beltràn, presidente del Consejo Nacional de Operación (CNO), quien propuso construir una agenda común por la confiabilidad 2026-2030, con compromisos inmediatos para afrontar el próximo periodo de bajas lluvias y medidas estructurales que fortalezcan el Sistema en los años siguientes. “La meta es simple: que ningún colombiano se quede sin energía por una decisión que no tomamos a tiempo”, señaló Caicedo.

El presidente del CNO expuso las dificultades que tiene el sector como los retrasos en proyectos de generación y transmisión, las dificultades en el abastecimiento de gas y las obligaciones pendientes en la cadenade pagos. Ante este panorama, el CNO proponecuatro frentes de acción para los próximos 180 días: aprovechar toda la oferta de energía disponible; preservar las reservas hídricas mediante una mejor coordinación operativa; fortalecer la respuesta de la demanda y los incentivos al ahorro; y actualizar las reglas para situaciones de escasez, incluidala revisión y actualización del Estatuto de Racionamiento, vigente desde 1998.

Para el mediano y largo plazo, planteó cinco compromisos: establecer un calendario previsible de subastas de energía firme; fortalecer la seguridad del suministro de gas; agilizar licencias, consultas previas y conexiones; avanzar hacia reglas estables y un mercado moderno que incorpore almacenamiento, servicios complementarios y un mercado intradiario; y sanear las finanzas del sector mediante el pago oportuno de las obligaciones estatales, una fuente estable para los subsidios y garantías para proteger la cadena de pagos.

Durante la instalación, Miguel Ángel Castellanos, presidente del Comité Asesor de Comercialización (CAC), reiteró la necesidad de asegurar la sostenibilidad financiera del sector, garantizar el pago oportuno de subsidios y respaldar a las empresasque realizan inversiones para recuperar y mantener la calidad del servicio en zonas con mayores dificultades. Asimismo, se destacó que la expansión de la infraestructura y la salud financiera de las empresasson

condiciones indispensables para preservar la confiabilidad del Sistema y proteger el bienestar de los colombianos.

Castellanos indicó que se debe atraer capital, promover la competencia y facilitar el desarrollo de energías limpias para acelerar la transición energética, que respondan a las necesidades presentes y futuras del país.

La CREG y una agendaregulatoria para la confiabilidad y la modernización del mercado

Adriana Jiménez,directora ejecutiva de la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG puso el foco en la necesidad de adaptar las reglas del mercado a las nuevascondiciones operativas del Sistema eléctrico. Entre los asuntos abordados se encuentran los mecanismos para incorporar nueva generación, aprovechar excedentes de energía, facilitar la participación de recursos de almacenamiento y fortalecer la respuesta de la demanda.Estas iniciativas buscan responder a las necesidades inmediatas sin perder de vista la transformación estructural del mercado. “La confiabilidad eléctrica no se resuelvesolo con energía. Coordinar dos mercados gas y energía es una condición de confiabilidad”, destacó Jiménez.

Otro de los temas destacados fue la modernización de la comercialización. La medición inteligente y la disponibilidad de información horaria pueden facilitar una participación más activa de los usuarios, el desarrollo de mecanismos de respuesta de la demanda y nuevas condiciones de competencia en el mercado minorista.

El mensaje común de la jornada fue claro: la seguridad energética del país requiere una acción coordinada entre Gobierno, reguladores y empresas para acelerar inversiones, fortalecer la infraestructura, preservar la liquidez de la cadena y garantizar que Colombia cuente con un Sistema eléctrico confiable, resiliente y capaz de atender la creciente demanda en el corto, mediano y largo plazo.

Hasta el 16 de octubre, el Congreso MEM reúne diferentes sectores para analizar la operación del Sistema, la evolución de los mercados mayorista y minorista, la expansión, la regulación, la innovación y los riesgos climáticos.