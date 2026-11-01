Cierre de estación calle 57 no se realizará finalmente este 1 de noviembre: ¿seguirá operando?

Cierre definitivo de estación de TransMilenio Calle 57 a partir del 1 de noviembre

La estación Calle 57 temporal, ubicada entre la nueva estación de la Calle 53 - Universidad Manuela Beltrán y la estación Flores temporal, estaba prevista para salir de operación el domingo 1 de noviembre para darle paso a las labores de adecuamiento y construcción de la Línea 1 del metro de Bogotá.

Sin embargo desde la Empresa Metro de Bogotá y Transmilenio durante el transcurso de una reunión se concluyo que la estación no finalizara sus servicios a principio del mes de noviembre.

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¿Seguirá operando la estación Calle 57 temporal?

La estación de la troncal de la Caracas continuará prestando sus servicios como lo venía realizando antes de la notificación del cierre, tomándose esta decisión debido a que, bajo las condiciones actuales del sistema, no es necesario realizar el cierre como se tenía pronosticado.

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De igual manera la estación mantendrá los mismos servicios con los que venia en operación.

Estación temporal Calle 57 rutas en servicio

Según TransMilenio estas son los servicios que operan en la estación:

8

A61 - Z61

B23 - K23

B74 - J74

B75 - H75

C15 - H15

C19 - F19

D24 - J24

H15 - C15

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¿Desde cuando opera la estación calle 57 temporal?

La estación opera desde el 16 de agosto de 2025 y reemplazo a la antigua estación de la Calle 57 que contaba con una gran afluencia de usuarios.

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