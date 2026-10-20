Entra en operación nueva estación Calle 53 Universidad Manuela Beltrán: rutas y más

Actualmente, la troncal de la Av. Caracas (A) cuenta con seis estaciones temporales que funcionan como paradas provisionales mientras se acaban de construir y adecuar las estaciones permanentes que quedarán oficialmente integradas junto con la Línea 1 del Metro de Bogotá.

Las estaciones que funcionan bajo la modalidad ‘temporal’ que se encuentran en servicio son:

Av. Jiménez - Temporal

Calle 22 - Temporal

Av. 39 - Temporal

Marly - Temporal

Calle 57 - Temporal

Flores - Temporal

Con el aviso de TransMilenio a través de sus redes sociales el 19 de septiembre de 2026, se les comunicó a los usuarios el cierre definitivo de la estación ‘Temporal Marly’, que desde el inicio de su operación el 6 de septiembre de 2025 duró un año como reemplazo de la antigua estación ‘Marly’ en función de brindar cobertura del servicio en ese punto de la troncal.

La nueva estación que se incorporará a la troncal compartirá la misma estructura y forma de las estaciones Calle 26 - Atrio y Calle 72 - Areandina, que entraron en operación también este año en junio y agosto respectivamente.

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¿Dónde se ubica la nueva estación ‘Calle 53 - Universidad Manuela Beltrán’?

La nueva estación ‘Calle 53 - Universidad Manuela Beltrán’ esta ubicada entre las calles y beneficiará a los habitantes de las localidades de Teusaquillo y Chapinero, así como a los ciudadanos que transitan en este punto de la ciudad, ubicándose en frente del Éxito de la calle 53 con Av. Caracas.

La estación, según TransMilenio, incorpora un Sistema Inteligente de Transporte (ITS), que facilita monitorear en tiempo real el estado y desempeño de la infraestructura, de igual manera producir información óptima para la administración y el control de la operación.

Contará con tres vagones que albergarán los servicios que tenía la estación ‘Marly - Temporal’, de forma que no se tendrán afectaciones en el servicio para las personas que acostumbraban a utilizar la estación para movilizarse o llegar a sus puntos de destino.

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Servicios que prestará la estación ‘Calle 53 - Universidad Manuela Beltrán’

A continuación, estas son las rutas oficiales que TransMilenio anunció:

• Vagón 1: H15, H20, H27, A60, A61 y B23.

H15, H20, H27, A60, A61 y B23. • Vagón 2: 8, B18, B27, F60, Z61 y L18.

8, B18, B27, F60, Z61 y L18. • Vagón 3: 8, J24, K23, C15, D20 y D24.

El único servicio que no realizará paradas en esta nueva estación son las rutas B75 y H75.

¿Cuándo cierra operaciones la estación ‘Marly - Temporal’?

TransMilenio comunicó que el cierre definitivo de esta estación se llevará a cabo el sábado 24 de octubre, esto para que los usuarios concurrentes de esta estación planeen sus viajes de acuerdo a esta actualización en la troncal.

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