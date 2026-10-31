Se han presentado 10 accidentes viales en Cundinamarca durante el puente festivo

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey entregó un balance de accidentes viales en medio de la operación éxodo de este puente festivo de " Todos los Santos". De acuerdo con el mandatario departamental, la accidentalidad ha aumentado.

“Entre ayer y hoy, de manera preliminar, se han registrado 6 siniestros viales con al menos 10 lesionados y 4 motociclistas fallecidos confirmados, esta cifra probablemente aumente según la gravedad de los lesionados”, dijo Rey.

Accidentes en las vías

En la vía Soacha–Mesitas del Colegio, km 23, como se observa en el video, un bus intermunicipal y un automóvil con 6 ocupantes chocaron. Hubo lesionados leves y hay indicios de embriaguez del conductor del carro.

En Bogotá–Girardot, una camioneta y un motociclista chocaron y el motociclista murió en el lugar.En Silvania, sector Solo Sopas, murieron dos personas que iban en una moto, y en Quebradahonda hubo dos motociclistas lesionados.

En Ricaurte, en la glorieta de Puerta Amarilla, se reportó un siniestro con una moto y varias personas por atender, y en la vía Zipaquirá–Tocancipá, murió un motociclista.

“Los factores se repiten en todos los siniestros: velocidad y adelantamientos indebidos. Estrellarse a 60 km/h equivale a caer desde un quinto piso, y a 80 km/h, desde un octavo. Ningún afán vale una vida. Bajemos el ritmo, rebasemos solo donde es seguro para que todos regresemos a casa”, alertó el gobernador.