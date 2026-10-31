Baja confirmada en Selección Colombia: parte médico oficial de la dura lesión de Richard Ríos

Richard Ríos no estará con la Selección Colombia en la próxima fecha FIFA. La Tricolor se mide en un doble partido ante Chile, primero en Cali el 13 de noviembre y luego en Santiago de Chile el 17 del mismo mes.

El volante antioqueño sufrió una desafortunada lesión con su club, el Al Ittihad de Arabia Saudita. Al minuto 4 del partido disputado el pasado viernes ante el Abha por la fecha 12, un rival cayó encima de su tobillo izquierdo tras ser derribado. Ríos quedó tentido en el césped y tuvo que salir del terreno de juego y posteriormente se le vio en un video retirándose del estadio en muletas.

Parte médico de Richard Ríos y mensaje de motivación

Según informó el club saudí, Ríos padece un esguince grado 2 con compromiso en el ligamento del tobillo izquierdo.

“Los exámenes médicos de Richard Rios confirmaron un esguince de tobillo alto izquierdo con resonancia magnética que confirma la lesión por sindesmosis tibiofibular”, se lee en la publicación del club.

Antes de que se hiciera público el parte médico, Ríos puso un mensaje en sus redes sociales invitando a la motivación. “Antes de llevarte a lugares grandes, Dios te prepara en los momentos más difíciles. Volver más fuerte, es una OBLIGACIÓN!”, se lee en su mensaje en Instagram.

Ríos, sin Selección tras varias convocatorias

Desde que fue llamado por primera vez a una convocatoria de Selección Colombia en agosto de 2023, Richard Ríos había estado en la mayoría de las citaciones de Néstor Lorenzo, incluyendo competiciones oficiales y amistosos. Del mismo modo, es uno de los jugadores que más partidos ha disputado bajo el mando del argentino, con 40.

Ante la ausencia de Ríos, Lorenzo tendrá que hacer uso de otro jugador en esa posición de volante mixto. El principal candidato para ocupar el puesto podría ser Nelson Deossa, jugador del Real Betis, quien ya fue citado en algún momento, pero no tuvo minutos.