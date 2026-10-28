Fiscalía citaría al director del Dapre, Carlos Ríos, a declarar por presuntos contratos sexuales

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación señalaron que no descartan llamar a rendir declaración al actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, quien denunció el escándalo de los presuntos contratos sexuales en la entidad.

La citación se daría en los próximos días y hace parte de la indagación que adelanta la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

Esto ocurriría en los próximos días, pues el equipo especializado de investigadores y fiscales busca recopilar elementos probatorios para determinar las conductas punibles que se habrían presentado en este caso.

Precisamente, se trata de identificar a los presuntos responsables de los hechos y definir su participación en los supuestos contratos irregulares y en la aparente instrumentación de las mujeres.

La Fiscalía también busca establecer la línea de tiempo en la que se habrían firmado los más de 40 contratos irregulares en el Dapre.

Por esta razón, serían llamados incluso exdirectores del Dapre.

Los supuestos hechos de corrupción en la contratación, al parecer, se concentraron en gran parte entre agosto de 2022 y abril de 2023, periodo en el que Mauricio Lizcano ocupó el cargo de director del Dapre.

Por ahora, no hay fecha para las citaciones de Angie Rodríguez y Laura Sarabia, exdirectoras del Dapre, a quienes la Fiscalía ya confirmó que llamará para conocer sus declaraciones al respecto.