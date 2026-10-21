Director del Dapre denunció presunta “instrumentalización” de 48 mujeres en el gobierno Petro

En medio de un debate de control político en la Comisión Segunda de Senado, sobre reclutamiento infantil, el director del Dapre, Carlos Ríos, aseguró que espera respaldo del Congreso a una denuncia sobre la presunta instrumentalización de 48 mujeres en la anterior Presidencia.

De acuerdo con la versión del funcionario del gobierno de Abelardo de la Espriella, estas mujeres habrían sido presionadas con la firma de órdenes de prestación de servicios (OPS) y “las amarraban y las instrumentalizaban para estar con el presidente Petro”.

A esto Ríos agregó que en la anterior administración se habría hecho un uso irregular del palacio presidencial para llevar a cabo fiestas. “Le vamos a demostrar al pueblo colombiano cómo la Casa de Nariño fue armada, organizada y confeccionada para otra cosa diferente a gobernar, sino para todos los días parrandear allá y llevar mujeres”, dijo.

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