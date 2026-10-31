Mintic exige devolución de 234.000 millones girados para Centros PotencIA:no hay avance en las obras

La ministra de las TIC, Alejandra Falla, denunció la situación de incumplimiento en la que se encuentra el proyecto de Centros PotencIA, iniciativa del Gobierno anterior. Ante la parálisis del programa, la funcionaria exige la devolución de los 234.000 millones de pesos girados.

Se trata de un proyecto que pretendía la creación de 75 centros de aprendizaje de Inteligencia Artificial en 26 departamentos del país, para acercar a 7 millones de personas a las nuevas tecnologías. La meta incluso se bajó posteriormente a 60 centros.

Sin embargo, según cifras de la Contraloría que la ministra detalló, el avance de las obras es de apenas el 2,09%. Actualmente no hay ningún centro funcionando y el programa se encuentra paralizado desde noviembre de 2025.

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Todo esto, a pesar de que el Gobierno anterior giró $234.399 millones, el 100% de los recursos previstos, a una fiduciaria. El dinero ha permanecido ahí desde entonces, sin ejecutarse.

Por otro lado, según la revisión de la actual administración, varias alcaldías han adelantado licencias, adecuaciones en terrenos, demoliciones, y otras intervenciones, esperando recibir la infraestructura prometida dentro del programa.

Sin embargo, las comunidades se han quedado esperando los espacios de formación tecnológica, salas de computación y herramientas de realidad virtual que Centros PotencIA prometía.

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¿Por qué no se han construido los Centros PotencIA?

La Contraloría en su seguimiento ha encontrado debilidades en la planeación y estructuración contractual del proyecto, así como deficiencias viabilización de predios y la obtención de licencias de construcción.

“Aquí no se puede hablar de un retraso o de problemas en la ejecución. Se trata de una promesa, un compromiso que se adquirió con 60 municipios, y se quedó en una simple foto. Dejaron la plata de los Centros PotencIA dormida en un banco, mientras los municipios y las personas esperaban. Eso es imperdonable, pues los recursos públicos, la plata que es de todos, es sagrada”, afirmó la ministra Falla.

¿Qué hará el Gobierno actual con los Centros PotencIA?

Según la ministra de las TIC, por instrucción del presidente Abelardo De La Espriella, el Gobierno exigirá la devolución de los recursos girados por la administración anterior que en este momento están en una fiduciaria.

Con esta medida, el Gobierno busca proteger los recursos públicos, establecer responsabilidades, y ofrecer soluciones a las personas que esperaban beneficiarse de lo prometido por el programa.