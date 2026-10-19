Morat agota dos conciertos en Barcelona y estrena en vivo su canción ‘Me Mata’

La banda colombiana Morat inició su recorrido por España con dos conciertos con boletería agotada en Barcelona, los días 16 y 17 de octubre, en el Palau Sant Jordi. Las presentaciones reunieron cerca de 40.000 espectadores y marcaron una nueva etapa del Ya Es Mañana World Tour.

Uno de los momentos destacados de los espectáculos fue el estreno en vivo de ‘Me Mata’, el más reciente sencillo del grupo, que se incorporó al repertorio de la gira. La canción hizo parte de una propuesta musical que combina temas de su álbum Ya Es Mañana con éxitos que han acompañado la trayectoria de la banda.

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Los conciertos también recibieron comentarios de medios españoles como 20minutos, Telecinco y Crónica Global, que destacaron la energía del espectáculo.

El Ya Es Mañana World Tour supera las 290.000 entradas vendidas. Antes de llegar a España, la agrupación pasó por Bogotá, Santiago de Chile y Buenos Aires, donde reunió a más de 250.000 personas en 18 conciertos con boletería agotada.

La gira continuará en España con presentaciones en Pamplona, el 21 de octubre; Valencia, el 23; y Sevilla, el 25. Posteriormente, Morat llegará a Madrid, donde ofrecerá cuatro conciertos en el Movistar Arena los días 27, 28, 30 y 31 de octubre.

Después de esta etapa, la banda tiene previstas presentaciones en México y Venezuela, antes de iniciar su recorrido por Estados Unidos y Canadá en febrero de 2027.

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Paralelamente, Morat trabaja en nueva música para su sexto álbum de estudio, mientras continúa su recorrido internacional con el Ya Es Mañana World Tour.