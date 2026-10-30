Colombia vs. Chile: inicio la venta de la boletería para el amistoso en Cali

La Selección Colombia continúa con su preparación internacional y ya está disponible la boletería para el partido amistoso frente a Chile, que se disputará el próximo viernes 13 de noviembre en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali.

La Federación Colombiana de Fútbol confirmó los precios de las entradas según las diferentes localidades del escenario deportivo. La venta para el público general comenzó este viernes 30 de octubre, desde las 8:00 a. m., y estará habilitada hasta agotar existencias.

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Los aficionados podrán adquirir sus entradas exclusivamente a través de la página web de TuBoleta. Los medios de pago autorizados son tarjetas de crédito y PSE. Para las tarjetas internacionales, la compra deberá realizarse mediante el canal habilitado para este tipo de transacciones. Además, cada persona podrá comprar un máximo de cuatro boletas.

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Todas las entradas serán digitales y estarán disponibles en la aplicación TuBoleta Pass, por lo que no habrá boletería física para este compromiso.

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Este encuentro tendrá un componente especial, pues el fútbol y la solidaridad se unirán para apoyar a las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026. De esta manera, el compromiso entre Colombia y Chile no solo representará una oportunidad para continuar la preparación deportiva del equipo nacional, sino también un espacio para contribuir con los damnificados por esta emergencia.