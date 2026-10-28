Video: Nueva anotación de Camilo Durán para mantener su racha goleadora con el Celtic de Escocia

Video: Nueva anotación de Camilo Durán y mantiene su racha goleadora con el Celtic de Escocia. (Photo by Craig Williamson/SNS Group via Getty Images) / Craig Williamson - SNS Group

El Celtic recibió en su estadio este 28 de octubre al Dundee por Liga Escocesa. Camilo Durán, delantero del local, volvió a marcar y ya suma siete goles en once partidos con el equipo al que llegó apenas esta temporada. A pesar del empate, Celtic mantiene el liderato y le saca dos puntos de ventaja al Rangers, que ocupa el segundo lugar.

El colombiano en racha

El samario fue inicialista en la fecha 11 de Liga y volvió a aparecer con un nuevo gol. Esta vez el delantero marcó el primero del partido al minuto 18′ en una jugada en la que recibe un pase del delantero Kasper Hogh, quien hizo de pivot practicamente en el área chica del portero rival. El delantero colombiano jugó hasta los 84′ minutos tras ser reemplazado por Shumaira Mheuka.

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El partido terminó en empate 2-2 y Celtic mantiene el primer puesto con 28 puntos en once partidos, cinco unidades más que el Rangers, segundo lugar y único equipo que ha logrado vencerlos.

Con este tanto, el delantero ya firma once goles entre todas las competencias, siete de ellos en la Liga, lo que lo convierte en el máximo anotador del campeonato en solitario. Además, suma cinco asistencias en total. Este se convierte en su quinto gol en los últimos seis partidos, únicamente no marcó en la derrota contra el Celta de Vigo por Europa League.

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Próximos juegos del Celtic

El siguiente desafío para Durán será el primero de noviembre cuando deba enfrentar por Liga al Falkirk, mientras que en su siguiente duelo, el cinco de noviembre, recibirá al Besiktas en un duelo clave por Europa League.

En dicha competición, el Celtic es penúltimo con cero puntos en tres partidos, únicamente anotando tres goles y nueve en contra, uno de esos goles lo anotó Durán en la derrota frente al Benfica.

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A pesar del mal comienzo, el equipo esococés aún puede entrar, pues el puesto 24, última posición que da cupo a los playoffs, es ocupada por el AC Milan que tan solo cuenta con 3 unidades.