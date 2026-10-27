Departamento de Estado dará visa a Flávio Bolsonaro y su familia para que entren a Estados Unidos

El anuncio ocurre luego de reportes de que el derrotado candidato presidencial abandonó Brasil tras recibir una orden que le impedía dejar el país. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El Gobierno de Donald Trump anunció que recibirá al senador brasileño Flávio Bolsonaro y a su familia en Estados Unidos después de que este escapara de Brasil tras ser derrotado en las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva.

“El Departamento de Estado expedirá visados a Flávio Bolsonaro y a sus familiares y les permitirá entrar en Estados Unidos”, declaró a la prensa un alto cargo de la Administración bajo condición de anonimato.

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El senador ultraderechista podrá entrar en territorio estadounidense pese a que la Policía Federal brasileña canceló sus pasaportes ordinario y diplomático, después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos en el marco de una investigación por presunta corrupción.

El anuncio se produjo después de que aliados de Bolsonaro aseguraran que el candidato derrotado había tomado un vuelo con destino a Estados Unidos, según informaron medios brasileños como O Globo y Folha de São Paulo.

El lunes, un día después de perder las elecciones frente a Lula, Flávio Bolsonaro recibió la orden judicial de entregar sus pasaportes en un plazo de 24 horas, además de la prohibición de abandonar el país.

La decisión fue dictada por el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes, quien también estuvo a cargo del proceso en el que Jair Bolsonaro, padre de Flávio y expresidente brasileño, fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Flávio Bolsonaro está siendo investigado por el Supremo por presunto lavado de dinero, según los diarios O Estado de S. Paulo y O Globo.

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El senador perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el 48 % de los votos, frente al 52 % obtenido por Lula, unos resultados que el dirigente ultraderechista cuestionó durante la noche electoral.

Trump, aliado político de la familia Bolsonaro, afirmó que las elecciones brasileñas fueron “fraudulentas”, aunque, al ser preguntado sobre si tomaría alguna medida al respecto, respondió que él no gobierna Brasil.

Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio y exdiputado, permanece en Estados Unidos, donde se ha instalado tras declararse víctima de una persecución judicial.