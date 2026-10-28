Flávio Bolsonaro se proclama ‘verdadero presidente electo de Brasil’ desde Estados Unidos

El senador defendió ejercer oposición política desde el extranjero asegurando que otros líderes, citando a Juan Guaidó y Edmundo González, también lo han hecho. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía )

El senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, quien huyó a Estados Unidos dos días después de perder las elecciones presidenciales frente a Lula da Silva, se declaró el “verdadero presidente electo de Brasil”.

En una carta abierta que divulgó en sus redes sociales, agradeció al presidente de Argentina, Javier Milei, por su “coraje” y “sentido de justicia”, y a Trump por acogerlo en el país norteamericano.

Denuncia de fraude

En el documento, Flávio dice que Lula sumó más de 10 millones de votos entre la primera y la segunda vuelta, lo que califica como una ‘imposibilidad matemática’.

En línea con este señalamiento, el senador acusa al Supremo brasileñode haber extendido la votación por encima de las competencias del Tribunal Supremo Electoral con una orden que, según él llegó, cuando las urnas ya estaban cerradas.

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También denuncia abuso de poder político y económico y el uso de la maquinaria pública a favor de la reelección. Como parte de estos señalamientos, Flávio Bolsonaro pide revocar la fórmula Lula-Alckmin.

Persecución política

A lo largo del 2026 se abrieron tres investigaciones a Flávio Bolsonaro que ahora califica como una “cacería de brujas” con la que busca convertirlo en un “rehén” y así proteger a jueces de la Corte Suprema de un juicio político.

“No hay orden de prisión contra mia porque no cometí ningún crimen”, dice Bolsonaro quien de paso describe una “hoja de ruta” de persecución marcada por: incautación de pasaporte, tobillera electrónica, censura, prisión domiciliaria, juicio “fachada” y condena política.

“Un exiliado más”

Tras confirmar que está en Estados Unidos con su familia, Flávio dice que no huyó sino que “salió” de Brasil “por un régimen de excepción” y se compara con exiliados históricos como Charles de Gaulle (Francia), José Martí (Cuba) y a los venezolanos Juan Guaidó, Edmundo González y María Corina Machado.

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En el documento, Flávio anuncia que liderará la oposición desde el exterior y que se dirigirá regularmente a los brasileños y presentará una estrategia para movilizar a la oposición “por todos los medios pacíficos y legítimos para impedir que Lula consolide un régimen dictatorial”.

La carta cierra diciendo: “Esta lucha no terminó el 25 de octubre, Solo termina cuando Brasil vuelva a ser un país libre. Y ese día va a llegar”.