Más de 100 expositores participan de la feria artesanal en el parque de la vida de Armenia

Armenia

En el parque de la vida al norte de la ciudad se lleva a cabo una nueva versión de la exposición artesanía y folclor con más de 100 expositores nacionales e internacionales.

Este importante evento se venía desarrollando en el marco de las fiestas aniversarias de la ciudad, pero debido a la contingencia por el sismo fue aplazado para este primer festivo del mes de noviembre y en un nuevo lugar puesto que se realizaba en el centro de convenciones que también fue impactado por la emergencia sísmica.

La presidenta de la Asociación de Artesanos del departamento, Paula Godoy, dijo que una ventaja es que han sido itinerantes en los 50 años del evento porque han estado en diferentes espacios y faltaba el parque de la vida lo que permite tener unos productos seleccionados.

“Nosotras como junta directiva tenemos muy presente que este espacio es necesario para nuestra organización, para los asociados y las entidades que saben que trabajamos alrededor del sector artesanal, entonces nunca nada es fácil”, enfatizó.

Reconoció que fue muy duro el proceso para llevar a cabo la feria tras un terremoto y lograr las gestiones correspondientes, sin embargo, agradeció el apoyo recibido como desde la Alcaldía de Armenia para hacer realidad una nueva versión de la exposición.

Explicó que el ingreso es por la avenida enseguida de Café Quindío y hacen su aporte como un bono de apoyo de 10 mil pesos para fortalecer la reactivación del sector artesanal del departamento y el país.

Sostuvo que cuentan con más de 100 expositores y tienen visitas de dos invitados internacionales como India y Pakistán por lo que extendió la invitación a la comunidad para que lleguen al lugar y compren a todos los expositores con la variedad de productos que ofertan como bisutería, bolsos, ropa, gastronomía entre otros.

“Tenemos alrededor de 100 expositores. tenemos toda la variedad de productos, tenemos visita de internacionales, tenemos dos países invitados que son India y Pakistán. artesanos nacionales que hace muchísimos años nos acompañan y los artesanos departamentales y locales que son los que realmente necesitamos este espacio para comercializar”, puntualizó.