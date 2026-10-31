1.000 uniformados entre Policía y Ejército garantizarán la seguridad por Halloween en el Quindío

Armenia

En las últimas horas se llevó a cabo un consejo extraordinario de seguridad con el fin de definir las medidas para afrontar esta importante fecha y que no se registren casos de alteración de orden público.

El secretario del interior departamental, Diego Alexander Santamaria dijo que trabajarán de la mano con Policía y Ejército por eso contarán con el apoyo de 1.000 hombres que brindarán las garantías durante la celebración de Halloween.

Enfatizó que si bien la fuerza pública está preparada para establecer la intervención correspondiente ante cualquier eventualidad también es fundamental el apoyo de los padres de familia para que estén al tanto de los niños y verifiquen la procedencia de los dulces que reciben para que no se tengan afectaciones de salud.

“Todo listo y preparado, les quiero contar que el día de ayer tuvimos consejo extraordinario de seguridad. En este consejo extraordinario fue ampliado para todos los alcaldes y para todos los secretarios de gobierno. Allí estuvo la policía y nuestro ejército. Queremos y vamos a garantizar la seguridad de nuestros niños en este puente festivo. El día sábado se tiene un dispositivo de 1000 hombres entre ejército y policía para garantizar la seguridad de todos los quindianos y nuestros niños”, manifestó.

Añadió: “La recomendación es que los padres salgan en compañía de sus niños y verifiquen la procedencia de los dulces y dónde van a estar. No los descuidemos en ningún momento. Sin embargo, este pie de fuerza va a estar pendiente y además de los gestores de convivencia y los gestores de derechos humanos de la gobernación del Quindío van a estar cuidando en los puntos más críticos”.

Además, manifestó que cuentan con el centro de monitoreo de las cámaras de seguridad que también son una herramienta clave para garantizar el cuidado de los menores de edad.

“Además de esto, a partir de las 2 de la tarde vamos a iniciar con las autoridades un PMU desde el comando de la policía para estar pendiente de cualquier situación o novedad en el departamento del Quindío. Recordemos que los niños los tenemos que cuidar y ha sido una indicación clara de nuestro gobernador. Además de ello, les quiero decir que tenemos el centro de monitoreo de las cámaras de nuestra gobernación del departamento del Quindío y la Cámara de Comercio”, sostuvo.

Destacó que desarrollarán patrullajes, verificación de antecedentes y todo un dispositivo encaminado a generar el orden público y tranquilidad de los ciudadanos que salgan a disfrutar de esta celebración.

El funcionario resaltó que brindarán acompañamiento a la rodada cultural que será en Armenia para que se haga de manera pacífica.