En Armenia instalarán puesto de mando unificado por caravana de Halloween

Armenia

Sin duda una de las celebraciones más importantes y con alta afluencia de personas en las calles de la ciudad es la de Halloween por eso las autoridades establecen las medidas para garantizar la seguridad.

A propósito, será instalado el puesto de mando unificado para coordinar las acciones necesarias en materia de seguridad, convivencia y atención de cualquier eventualidad.

El secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez informó que fue realizada la última reunión con los moteros con el objetivo de coordinar la actividad respecto a la caravana programada para este sábado 31 de octubre. Dijo que es clave el diálogo y la concertación para que como ocurrió el año pasado el balance sea positivo en materia de convivencia.

“seguimos apostándole a todos estos temas de convivencia de forma concertada, de forma hablada para que podamos seguir siendo ejemplo como fuimos el año pasado a nivel nacional de una caravana. Este año hicimos más mesas técnicas donde no solo participaron los líderes moteros, sino las autoridades que son las responsables de este acompañamiento de la seguridad y la convivencia en Armenia”, destacó.

Indicó que las mesas técnicas que llevaron a cabo contó con la presencia de las autoridades para lograr el acompañamiento efectivo en esta rodada cultural y donde los moteros asumieron compromisos en cuanto al buen comportamiento.

“Entonces, es muy importante el llamado a todas las personas que van a participar de esta caravana que generen civismo en la ciudad, que generen respeto por los armenios, que no vayan a haber desmanes porque eso va en contra de la misma ciudad. Eso no es en contra de la alcaldía o de la policía, sino en contra de la misma ciudad porque se pierde ese ejemplo que estamos dando de concertación, de convivencia y de buen diálogo”, indicó.

Líder Motero

En efecto la caravana está dispuesta desde la zona del estadio centenario para este sábado a partir de las 10 de la noche que recorrerá varios sectores de la ciudad. Dentro de los compromisos de los moteros está el respetar las rutas establecidas, no usar harina, huevos o agua y el no manejar en los andenes.

Danys La Magia quien es uno de los líderes moteros agradeció a las autoridades municipales por los espacios de diálogo para generar la articulación en la rodada cultural.

Asimismo, envío un llamado al buen comportamiento y la cultura de los motociclistas para que la actividad sea de entretenimiento sin hechos que lamentar.

“el llamado siempre es al buen comportamiento, al civismo de las personas, a que demostremos la cultura que tenemos como motociclistas, a cero harina para que siempre estos espacios sean de diversión y no se conviertan de pronto en algo diferente”, dijo.

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Las autoridades también realizaron un llamado a los padres de familia y cuidadores para que, durante las celebraciones de Halloween, refuercen las medidas de protección de los menores de edad.