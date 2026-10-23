Relevo en MinInterior: ¿Por qué sale Lara y para qué llega Ordóñez?

En Hora 20, la salida del exministro del Interior Rodrigo Lara del Gobierno, la responsabilidad en el error de trámite que tumbó el presupuesto en el Congreso y el mensaje que deja para la estabilidad institucional… También discutiremos sobre la llegada del exprocurador Alejandro Ordóñez a la cartera de la política, la recepción que tendrá su aterrizaje en el Congreso y lo que dicen estos cambios de la estrategia para las elecciones del próximo año.

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Lo que dijeron los panelistas

Catherine Juvinao, representante a la Cámara del partido Alianza Verde, cuestionó con dureza la salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior. “Van a sacrificar el diálogo y la posibilidad de crear consensos en nombre de la batalla cultural. En menos de tres meses, el presidente Abelardo de la Espriella le dio una vuelta de 180 grados a su discurso de posesión”, sostuvo la congresista.

“Para mí, Alejandro Ordóñez es la antítesis de lo que prometió el Presidente De La Espriella en campaña. Hubo una nulidad de su elección como procurador porque compró a los magistrados de la Corte Suprema que lo tenían que ternar. Eso es ser corrupto”

Esteban Gálvez, socio fundador de la firma GDP Consultores, abogado y máster en Políticas Públicas, aseguró que el presidente De la Espriella advirtió que si bien hubo diferencias de criterio con Lara, reconocía que el exministro hizo un trabajo importante por el país.

“En política no hay coincidencias. El vínculo de Alejandro Ordóñez con Carlos Suárez viene desde el 2018. El movimiento por firmas para las elecciones presidenciales de Ordóñez se llamaba ´Patria de Pie’“, puntualizó.

Camilo Granada, politólogo, economista y consultor en comunicaciones, sostuvo que “el Presidente ha dejado claro que este no es un Gobierno de consensos, sino de disciplina, el que no está alineado con el Presidente no tiene espacio en el Gobierno y el exministro Lara no estaba totalmente alineado”.

“El tema de la batalla cultural me parece crucial. La parte más visible del Ministerio del Interior es el Congreso, pero la verdadera esencia está en las regiones, con los alcaldes y gobernadores. El presidente Abelardo está haciendo lo mismo que se le criticó a Petro de pensar que tiene un mandato para hacer una revolución y no lo tiene”,

Mónica Pachón, PhD en Ciencia Política y profesora en la Universidad de los Andes, señaló que hubo un cambio importante en la agenda política del país. Además, consideró que la salida de Lara “es un resultado dañino para la construcción del Gobierno, estas batallas culturales pueden generar más apoyos de las bases, pero ¿dónde está el resto de las personas que tienen posiciones liberales, por ejemplo, en derechos humanos o minorías étnicas? Si el Presidente quisiera tener un apoyo más amplio en el Congreso, tener a Rodrigo Lara era una buena estrategia”.

“La crisis le da la oportunidad al Gobierno de presentar un presupuesto amplio y de tener un Congreso que no le va a decir que no, pero acá tenemos unas peleas que no responden a los problemas del país. Hay una oportunidad desperdiciada, no hay una estrategia de Gobierno, sino una estrategia de candidato presidencial”, concluyó la experta.