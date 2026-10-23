Niños podrán disfrutar disfrazados este fin de semana de la Plaza de Variedades

La Alcaldía Mayor de Cartagena, liderada por el mandatario distrital Dumek Turbay Paz, con el acompañamiento de la gestora social Liliana Majana, y a través de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, invita a las familias cartageneras a disfrutar de la Plaza de la Diversión, un espacio pensado para celebrar la niñez con alegría, juegos y momentos especiales.

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La cita será este sábado 24 de octubre, a partir de las 5:00 p. m., en la Plaza de Variedades. Los niños y niñas están invitados a asistir disfrazados y disfrutar de una tarde llena de actividades recreativas, que incluye inflables, shows musicales, pintucaritas, dulces y muchas sorpresas más.

“Queremos que nuestros niños y niñas vivan una tarde llena de alegría, compartan con sus familias y disfruten de espacios creados especialmente para ellos. La Plaza de la Diversión es una oportunidad para celebrar la niñez y regalarles momentos que puedan recordar con cariño”, expresó Ana Milena Jiménez, secretaria de Participación y Desarrollo Social.

La entrada será gratuita, con una capacidad para 2.000 personas. La Alcaldía de Cartagena invita a las familias de la ciudad y a quienes la visitan a sumarse a esta celebración, preparar sus disfraces y disfrutar juntos de una tarde dedicada a la niñez.