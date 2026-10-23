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23 oct 2026 Actualizado 16:51

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Niños podrán disfrutar disfrazados este fin de semana de la Plaza de Variedades

Alcaldía de Cartagena invita a una jornada con inflables, shows musicales, pintucaritas, dulces y muchas sorpresas para compartir en familia

Niños podrán disfrutar disfrazados este fin de semana de la Plaza de Variedades

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La Alcaldía Mayor de Cartagena, liderada por el mandatario distrital Dumek Turbay Paz, con el acompañamiento de la gestora social Liliana Majana, y a través de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social, invita a las familias cartageneras a disfrutar de la Plaza de la Diversión, un espacio pensado para celebrar la niñez con alegría, juegos y momentos especiales.

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La cita será este sábado 24 de octubre, a partir de las 5:00 p. m., en la Plaza de Variedades. Los niños y niñas están invitados a asistir disfrazados y disfrutar de una tarde llena de actividades recreativas, que incluye inflables, shows musicales, pintucaritas, dulces y muchas sorpresas más.

“Queremos que nuestros niños y niñas vivan una tarde llena de alegría, compartan con sus familias y disfruten de espacios creados especialmente para ellos. La Plaza de la Diversión es una oportunidad para celebrar la niñez y regalarles momentos que puedan recordar con cariño”, expresó Ana Milena Jiménez, secretaria de Participación y Desarrollo Social.

La entrada será gratuita, con una capacidad para 2.000 personas. La Alcaldía de Cartagena invita a las familias de la ciudad y a quienes la visitan a sumarse a esta celebración, preparar sus disfraces y disfrutar juntos de una tarde dedicada a la niñez.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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