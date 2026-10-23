Halloween en Bogotá: destruyen 225 kilos de dulces y decomisan 1.226 lentes cosméticos
También fueron destruidos 177 litros de bebidas gaseosas y refrescos, y 67 litros de licor tras las inspecciones.
Colombia
La Secretaría Distrital de Salud intensificó los operativos de Inspección, Vigilancia y Control en Bogotá durante octubre, con el objetivo de prevenir riesgos para la salud pública durante la celebración de Halloween, especialmente entre niños y niñas.
La estrategia contempla 209 operativos en las 20 localidades, con la participación de más de 50 funcionarios. A la fecha, las autoridades han realizado 99 intervenciones en las que inspeccionaron 450 establecimientos comerciales y más de 15.140 kilogramos de alimentos.
Como resultado de las revisiones, fueron destruidos 225 kilogramos de dulces, caramelos y chocolates por inconsistencias en el etiquetado o alteraciones.
Además, se inspeccionaron 2.085 litros de gaseosas y refrescos, de los cuales se destruyeron 177 litros. En cuanto al licor, de los 41.349 litros revisados, 67 fueron destruidos.
Decomisan lentes y productos de maquillaje
Los controles también se extendieron a los productos cosméticos utilizados para los disfraces. En 11 operativos específicos, las autoridades decomisaron:
- 1.226 lentes de contacto cosméticos con irregularidades en la documentación sanitaria.
- 67 frascos de maquillaje tipo látex.
- 10 kits de maquillaje tipo sangre.
- 600 copitos sin etiquetado o permisos vigentes para su comercialización.
Recomendaciones para celebrar Halloween de forma segura
La Secretaría de Salud recomienda a la ciudadanía tomar precauciones durante la compra y el consumo de productos de temporada:
- Revisar las etiquetas, los sellos originales y las fechas de vencimiento de los dulces.
- Evitar alimentos con cambios de color, olor, textura o empaque.
- Comprar maquillaje en establecimientos autorizados y verificar sus datos de fabricación.
- Adquirir lentes de contacto cosméticos únicamente en establecimientos autorizados y comprobar que cuenten con registro sanitario.
- Verificar que las bebidas alcohólicas no presenten señales de manipulación o adulteración.
La entidad también recomienda supervisar a los menores durante la recolección y el consumo de dulces.
Ante una urgencia o una alerta relacionada con alimentos, bebidas o artículos de Halloween, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea 137 para recibir orientación y conocer la ruta de atención en salud.