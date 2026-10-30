TransMilenio responde a denuncia por cámaras de seguridad: asegura que el 90 % está operativo

Colombia

La disponibilidad de las cámaras de seguridad de TransMilenio volvió al centro del debate en Bogotá, luego de los cuestionamientos de la concejal Diana Diago sobre el estado de los equipos de videovigilancia del sistema.

Frente a esta denuncia, TransMilenio S.A. emitió un pronunciamiento en el que rechazó que el 36,6 % de las cámaras no funcione y aseguró que, de las 1.688 cámaras instaladas actualmente, 1.520 están operativas, lo que representa el 90 % del total.

La entidad explicó que las otras 168 cámaras presentan intermitencias o afectaciones técnicas relacionadas, principalmente, con problemas de conectividad, cableado, energía y comunicaciones. Estos equipos, según indicó, están en proceso de atención por parte del operador responsable y no pueden clasificarse como cámaras que «no sirven».

¿Qué pasó con las 449 cámaras desmontadas?

Uno de los puntos que explicó TransMilenio tiene que ver con las 449 cámaras que aparecen fuera de servicio en los registros mencionados por la concejal.

La empresa aclaró que estos equipos fueron desinstalados para permitir el avance de las obras de construcción de la Primera Línea del Metro de Bogotá en la troncal Caracas Centro. Actualmente, permanecen almacenados en una bodega bajo custodia de la entidad y, por tanto, no hacen parte de las 1.688 cámaras instaladas.

Su reinstalación se realizará en el marco del nuevo contrato de mantenimiento, dependiendo del avance de las obras y de las condiciones de la infraestructura. TransMilenio precisó que los tiempos están sujetos a intervenciones que no son ejecutadas directamente por la entidad.

Nuevo contrato de mantenimiento está pendiente de inicio

Otro aspecto señalado por la empresa es el estado del nuevo contrato de mantenimiento de las cámaras, que todavía se encuentra en el trámite de las solemnidades propias de un contrato estatal.

Según TransMilenio, está pendiente la aprobación de las pólizas de seguro para poder suscribir el acta de inicio y comenzar su ejecución.

De esta manera, la entidad controvirtió el porcentaje del 36,6 % presentado por la concejal Diana Diago y sostuvo que la cifra no refleja correctamente la disponibilidad de los equipos instalados. Sin embargo, reconoció que hay 168 cámaras con afectaciones técnicas y otras 449 pendientes de reinstalación por las obras del Metro.