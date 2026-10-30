Por caos en la Universidad Nacional, suspenden clases para este viernes 30 de octubre: ¿Qué pasó?

En décimo lugar quedó ubicada la universidad Nacional de Colombia, la cual fue elegida como la mejor en la opinión de más de 10.000 líderes académicos de todo el mundo, que abarcó un total de 133 países encuestados.( Colprensa )

La Universidad Nacional Sede Bogotá suspendió todas las actividades académicas, administrativas y eventos presenciales para este viernes 30 de octubre, debido a graves desórdenes y problemas de seguridad ocurridos este jueves 29 de octubre en el campus de la Ciudad Universitaria.

El alma mater indicó en un comunicado, que se presentaron agresiones contra vigilantes y personal administrativo, así como el ingreso no autorizado de menores de edad y personas externas a la universidad.

“Uno de los hechos más lamentables fue el ataque de la misión médica ocurrida sobre las 4:42 p.m., en la cual persona no identificadas intimidaron a la tripulación de la ambulancia de la división de salud e impidieron que se realizara la atención de un paciente. Este comportamiento no solo vulnera la integridad del personal de la tripulación, sino que no permitió la atención oportuna a un paciente reportado como lesionado”, afirma la misiva.

Todo inició durante la celebración del “Jueves de Freud”, una reunión no institucional que se realiza en el campus universitario y se convierte en el lugar para que se celebre el denominado “Aquelarre”, previo a Halloween.

La Universidad Nacional reportó que al campus ingresaron personas externas que no permitieron ser identificadas, así como menores de edad. Las rejas de la entrada por la calle 26 fueron vulneradas durante la jornada.

También se observó una alta concentración en espacios como el Jardín de Freud y el edificio 205 de Sociología. “Muchos de los eventos no respetaron las condiciones del permiso otorgado por la Sede”, reitera la comunicación de la Universidad.

La Vicerrectoría insistió en que lo ocurrido no puede justificarse como parte de una actividad dentro de la institución y pidió evitar que se repitan situaciones que pongan en riesgo a estudiantes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad universitaria.

“El saltar las rejas, bloquear el cierre de las puertas, impedir el trabajo de los funcionarios y promover la agresión del personal, poniendo en riesgo su integridad, no son acciones dignas de esta Casa de Estudios. En este sentido, la dirección de la Universidad insta al respeto de las normas y las directrices administrativas que buscan prevenir riesgos como los vividos en las últimas horas”, resaltaron.

Y agregó: “Estas se deben reprogramar o realizar de manera remota haciendo uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Una vez se normalice el ingreso al campus, se informará oportunamente”, concluye.