700 hombres al frente de la militarización del área metropolitana

Cúcuta

La primera coordinación de la fuerza pública frente el anuncio de intervención militar anunciada por el gobierno nacional estará representada en 700 hombres.

Las labores de las autoridades se desarrollarán en los seis municipios que comprometen el área metropolitana de Cúcuta.

El Ejercito Nacional estará representado en quinientos hombres pertenecientes al batallón de fuerzas urbanas, policía militar y el grupo Gaula.

A estos se sumaran doscientos miembros de la Policía Nacional de varias especialidades que acompañaran esta labor de seguridad.

El gobierno nacional proyecta la puesta en marcha del Frente de Seguridad Urbano con la presencia del presidente Abelardo de la Espriella en la ciudad de Cúcuta, la próxima semana.