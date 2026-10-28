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28 oct 2026 Actualizado 12:02

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Accidente de trenes en Toledo: vecinos se movilizan para ayudar a los afectados con comida y refugio

Llegan los primeros heridos leves a Urda y se moviliza asistencia médica desde Toledo, Ciudad Real, Madrid y Alcázar de San Juan.

Accidente de trenes en Toledo: vecinos se movilizan para ayudar a los afectados con comida y refugio

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Al menos treinta personas han fallecido en el accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre de 2026 en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid. El hecho ocurrió cerca de la estación de la población de Urda, entre un tren de alta velocidad (Ave) de Renfe y un Iryo, en los que viajaban cerca de 600 pasajeros, según información del Gobierno de Castilla-La Mancha.

Causas del siniestro bajo investigación

Según se ha conocido, el accidente se produjo cuando el tren Ave embistó por detrás al tren Iryo, el cual se encontraba parado en la misma vía. Las primeras investigaciones apuntan a un posible error humano, concretamente de un controlador de Renfe que autorizó el paso del Ave sin percatarse de que la vía estaba obstaculizada por el otro convoy.

El impacto provocó que varios vagones de ambos trenes descarrilaran y cayeran por un terraplén.

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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