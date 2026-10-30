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30 oct 2026 Actualizado 15:00

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IVA en tributaria de De La Espriella aportaría cerca de $20 billones a ajuste fiscal: Luis F. Mejía

IVA en tributaria de La Espriella aportaría cerca de $80 billones a ajuste fiscal: Luis F. Mejía

IVA en tributaria de La Espriella aportaría cerca de $80 billones a ajuste fiscal: Luis F. Mejía

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En 6AMW de Caracol Radio, estuvo Luis Fernando Mejía, presidente de Lumen Economic Intelligence, quien analizó los alcances de la Ley de Rescate Fiscal propuesta por el Gobierno de Abelardo De la Espriella y advirtió sobre algunos de sus componentes, particularmente los beneficios tributarios contemplados para atraer grandes inversiones.

De acuerdo con Mejía, para enfrentar el deterioro de las finanzas públicas mediante dos vías: el recorte del gasto y el fortalecimiento de los ingresos tributarios.

Según explicó, el tamaño del problema fiscal que enfrenta Colombia hace inviable pensar que únicamente con una reducción del gasto se pueda corregir el déficit.

“Es la más ambiciosa en la historia moderna del país”, afirmó Mejía, quien destacó que la propuesta pone sobre la mesa discusiones estructurales como la ampliación de la base gravable del IVA y el aumento del número de personas que pagan impuesto de renta.

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Daniela Puerto

Daniela Puerto

"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...

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