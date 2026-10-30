Operario que autorizó la marcha del AVE antes del accidente en España se habría negado a declarar

Vista del lugar del accidente tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en el centro de España. (Foto de @1vanta3 vía X / Cedida / Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

El trabajador del centro de control de Adif en la estación de Atocha, en Madrid, que autorizó la circulación del tren de alta velocidad AVE antes de su colisión con otro convoy en Urda, Toledo, se acogió a su derecho a no declarar ante la Guardia Civil.

Según pudo confirmar la Cadena SER, medio aliado de Caracol Radio, a través de fuentes del Ministerio, el operario permanecía bajo custodia de la Policía Judicial y decidió no prestar declaración mientras avanzan las investigaciones sobre el accidente ferroviario ocurrido el miércoles 28 de octubre.

El choque entre un tren AVE y otro de la compañía Iryo dejó al menos 69 personas fallecidas y decenas de heridos, en una de las tragedias ferroviarias más graves registradas recientemente en España.

Las grabaciones de las conversaciones entre los maquinistas y el centro de control de Adif muestran que, minutos antes del accidente, se habían registrado problemas con el sistema de seguridad LZB, encargado de supervisar la circulación de los trenes.

A las 8:36 de la mañana, después de que se reportara una pérdida de transmisión, el controlador de Atocha autorizó al maquinista del AVE a desconectar y volver a conectar el sistema para continuar su recorrido con marcha normal.

Cinco minutos después, a las 8:41 a. m. La maquinista del Iryo informó que su tren permanecía detenido en una señal de entrada a Urda debido a una nueva pérdida de transmisión. Aunque recibió instrucciones para reiniciar el sistema, posteriormente comunicó que no había conseguido hacerlo y que el tren continuaba inmovilizado.

Según la versión del Gobierno español, la colisión se produjo a las 8:53 de la mañana, cuando el AVE impactó por detrás contra el Iryo, que permanecía detenido en la misma vía.

El Ejecutivo ha señalado un posible error humano como explicación del siniestro, una hipótesis que ha generado cuestionamientos entre los trabajadores ferroviarios y que todavía debe ser esclarecida por las investigaciones.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) pidió la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, al considerar que se está utilizando al trabajador de Adif como responsable de la tragedia sin que se hayan establecido todas las circunstancias.

Por su parte, Comisiones Obreras (CCOO) advirtió que no debe concentrarse la responsabilidad en el último eslabón de la cadena de decisiones sin examinar las condiciones en las que desempeñaba sus funciones.

Las autoridades judiciales y los organismos de investigación ferroviaria continúan analizando las comunicaciones, los fallos técnicos y las decisiones adoptadas antes del choque para determinar las causas y posibles responsabilidades en el accidente.

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