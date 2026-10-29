Conductor de vehículo de contralor delegado resultó herido en hurto de un Rolex en Bogotá

El pasado 21 de octubre sobre las 4:30 de la tarde, mientras el vehículo del contralor delegado para el sector trabajo, Daniel Fernández, conducido por Jairo Bermúdez, transitaba por la calle 63 con carrera 50 sentido occidente - oriente, fueron sorprendidos durante el semáforo en rojo, por dos hombres quienes se movilizaban en motocicleta.

Los dos sujetos aprovecharon el semáforo para abrir las puertas del vehículo y hurtar un reloj Rolex que portaba el contralor; en el forcejeo, los presuntos ladrones golpearon con el arma de fuego al conductor de 64 años, quien tuvo que ser trasladado de inmediato a la Clínica Colombia, para ser atendido.

El hombre herido se encuentra aún hospitalizado, mientras avanzan las investigaciones de las autoridades para dar con los responsables del hurto y de la lesión al conductor.