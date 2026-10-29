Conductor de vehículo de contralor delegado resultó herido en hurto de un Rolex en Bogotá
El hecho se registró el 21 de octubre en el nuevo semáforo de la glorieta de la calle 63 con carrera 50.
El pasado 21 de octubre sobre las 4:30 de la tarde, mientras el vehículo del contralor delegado para el sector trabajo, Daniel Fernández, conducido por Jairo Bermúdez, transitaba por la calle 63 con carrera 50 sentido occidente - oriente, fueron sorprendidos durante el semáforo en rojo, por dos hombres quienes se movilizaban en motocicleta.
Los dos sujetos aprovecharon el semáforo para abrir las puertas del vehículo y hurtar un reloj Rolex que portaba el contralor; en el forcejeo, los presuntos ladrones golpearon con el arma de fuego al conductor de 64 años, quien tuvo que ser trasladado de inmediato a la Clínica Colombia, para ser atendido.
El hombre herido se encuentra aún hospitalizado, mientras avanzan las investigaciones de las autoridades para dar con los responsables del hurto y de la lesión al conductor.