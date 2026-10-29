Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

29 oct 2026 Actualizado 18:46

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Bogotá

Conductor de vehículo de contralor delegado resultó herido en hurto de un Rolex en Bogotá

El hecho se registró el 21 de octubre en el nuevo semáforo de la glorieta de la calle 63 con carrera 50.

Estefanía Maldonado Posada

Bogotá
Añadir Caracol Radio en Google

El pasado 21 de octubre sobre las 4:30 de la tarde, mientras el vehículo del contralor delegado para el sector trabajo, Daniel Fernández, conducido por Jairo Bermúdez, transitaba por la calle 63 con carrera 50 sentido occidente - oriente, fueron sorprendidos durante el semáforo en rojo, por dos hombres quienes se movilizaban en motocicleta.

Los dos sujetos aprovecharon el semáforo para abrir las puertas del vehículo y hurtar un reloj Rolex que portaba el contralor; en el forcejeo, los presuntos ladrones golpearon con el arma de fuego al conductor de 64 años, quien tuvo que ser trasladado de inmediato a la Clínica Colombia, para ser atendido.

El hombre herido se encuentra aún hospitalizado, mientras avanzan las investigaciones de las autoridades para dar con los responsables del hurto y de la lesión al conductor.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado