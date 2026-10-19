Bogotá alcanza récord histórico en ventas de vivienda VIS

Mientras las ventas de vivienda de interés social muestran una tendencia a la baja en buena parte del país, Bogotá registra un comportamiento diferente. A septiembre de 2026, la capital alcanzó un récord histórico de ventas de este tipo de vivienda, con 38.853 unidades comercializadas en los últimos 12 meses, un crecimiento del 18 % frente al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 32.858 unidades.

El panorama contrasta con el del resto del territorio nacional. Sin contar a Bogotá, las ventas anualizadas de vivienda VIS llegaron a 74.248 unidades, una reducción del 12 % frente a las 84.736 registradas a septiembre de 2025. Esta cifra equivale, además, a cerca de la mitad del volumen de ventas alcanzado en mayo de 2022, cuando se comercializaron 149.091 viviendas.}

“Aquí más que de cifras, hablamos del impacto real para las familias. Hablamos de cada hogar que deja de pagar arriendo. Niños que, gracias al trabajo de Mi Casa en Bogotá, crecen en un lugar estable. En un contexto nacional desafiante, Bogotá demuestra que cuando la vivienda social se convierte en prioridad, la ciudad avanza, genera empleo y reduce brechas”, dijo la secretaria de Hábitat, Vanessa Velasco.

La tendencia también se refleja en las cifras del año corrido. Entre enero y septiembre de 2026, Bogotá registró la venta de 29.270 viviendas VIS, frente a 26.534 en el mismo periodo de 2025, lo que representa un crecimiento del 10 %.

En contraste, el resto del país pasó de vender 64.179 unidades en los primeros nueve meses de 2025 a 53.445 en el mismo periodo de 2026, una caída del 17 %.