Consejo Colombiano de Construcción Sostenible apuesta a reconstrucción resiliente en el Eje Cafetero

Manizales

La conversación propuesta por el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) se centra en cómo reconstruir sin reproducir las condiciones de vulnerabilidad que aumentan los riesgos para las comunidades, más allá de la recuperación de la infraestructura afectada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

El proceso plantea la necesidad de fortalecer la planificación territorial, incorporar criterios de sostenibilidad desde el diseño y avanzar hacia edificaciones y ciudades seguras, resilientes y preparadas ante futuros eventos naturales.

Tatiana Carreño Martínez, directora técnica del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, habla sobre la Gira por la Sostenibilidad que llega a la capital caldense. “Es una serie de eventos de carácter regional con nuestro lema ‘La sostenibilidad se construye desde el diseño’. Traemos una agenda muy aterrizada frente a los temas de cómo tomar mejores decisiones para el Eje Cafetero y hoy venimos a Manizales con temáticas relacionadas a la reconstrucción sostenible y resiliente”.

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Explica que hay varios puntos a tener en cuenta. Uno de ellos es la planificación territorial, evaluar nuevamente si se puede tener cierto tipo de edificaciones, cómo reducir las vulnerabilidades a las que se encuentran expuestas las poblaciones frente a riesgos naturales y cómo se aborda desde la resiliencia situaciones de inundaciones, deslizamientos, calores extremos, etc.

“Tenemos que pensar y aprovechar cómo la reconstrucción es más resiliente y mejor, que la calidad de vida sea óptima y existan condiciones de comodidad térmica, acústica y no hayan compuestos orgánicos volátiles para que las personas habiten inmuebles aptos”, señala Carreño Martínez.

Plan con el gobierno nacional

“Desde el consejo trabajamos en una guia que nos comprometimos con el Ministerio de Vivienda sobre lineamientos de reconstrucción sostenible y resiliente. Buscamos recoger muchas lecciones aprendidas de distintos desastres que han ocurrido alrededor del mundo, entonces trabajamos con nuestros miembros y aliados para elaborar un documento que sirva para el nivel central, tomadores de decisiones y a todos los involucrados en la cadena de valor de la construcción”, argumenta la Directora Técnica del CCCS.

Además, trabajan en paralelo con el Fondo Milagro con actividades enmarcadas en la etapa de reconstrucción siendo parte de la alianza que funcionará para dicha guia actualmente.

De la misma manera, se abordó la oportunidad de construir ciudades sostenibles, diseño bioclimático, infraestructura resiliente, gestión del agua y la selección responsable de materiales de construcción. Por último, avanzarán en la reflexión a la acción para que los aprendizajes de la reconstrucción contribuyan a construir territorios más sostenibles.