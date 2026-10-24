Reconstrucción sube a $54,3 billones y no hay plata para vivienda de los no afectados: MinVivienda

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que la reconstrucción tras el terremoto cuesta $ 54,3 billones, un monto superior a lo que estaba estimado previamente, y solo para vivienda el costo es de $ 19,7 billones.

Además, afirmó que el sector privado ha donado 1.077 viviendas y utilizarán las 4.700 unidades ya construidas.

De hecho, el ministro señaló que la primera fase de la reconstrucción está relacionada con la atención de las zonas afectadas por el terremoto, para las cuales ya se cuenta con $1,7 billones y un marco de incentivos que incluye beneficios tributarios y la posibilidad de ejecutar vivienda mediante obras por impuestos.

¿Cómo será la Casa Milagro?

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, afirmó que en el Plan de Desarrollo estará el programa “Casa Milagro”, con el que darán un subsidio urbano a la demanda hasta por 30 salarios mínimos para compra de Vivienda de Interés Social VIS y VIP nueva, que tendrá asignación por orden de llegada y será concurrente con otros subsidios.

No obstante, inicialmente esto será para los afectados por el terremoto y el próximo año buscarán los recursos para atender a los habitantes de los otros departamentos que no resultaron damnificados.

El jefe de la cartera de Vivienda anunció que el Gobierno espera construir 20.000 viviendas nuevas en las zonas afectadas para 2029, y se destinarán subsidios de hasta 90 salarios mínimos para vivienda nueva y de 18 salarios mínimos para mejoramientos.

Beltrán señaló que para convertir esta oportunidad en una reactivación efectiva será necesario avanzar en confianza y seguridad jurídica, reglas estables, simplificación de trámites, habilitación de suelo y actualización de los POT.

También destacó programas como Mi Casa Milagro, Mejora tu casa, Mejora tu vida, Colombia, país de propietarios, Mi Casa Rural y Bienestar Territorial, así como nuevas fuentes de financiación, entre ellas $1,5 billones de las cajas de compensación, cerca de $11 billones anuales de regalías y hasta $10 billones en obras por impuestos.

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