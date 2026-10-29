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29 oct 2026 Actualizado 16:36

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Manizales

La Clásica Campesina 2026 recorrerá las vías rurales de Manizales en noviembre, estas son las fechas

La competencia se disputará los domingos 15, 22 y 29 de noviembre. Las inscripciones están abiertas hasta el 6 de noviembre.

Algunos participantes de la Clásica Campesina de la anterior edición. Foto: centrodeinformacion.manizales.gov.co

Algunos participantes de la Clásica Campesina de la anterior edición. Foto: centrodeinformacion.manizales.gov.co

Algunos participantes de la Clásica Campesina de la anterior edición. Foto: centrodeinformacion.manizales.gov.co
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La Clásica Campesina para este año reunirá a decenas de ciclistas de las veredas de la capital caldense durante tres domingos de noviembre. La iniciativa liderada por la Secretaría de Deporte de la Alcaldía de Manizales busca promover la práctica deportiva y destacar el talento de los ciclistas de la zona rural.

Calendario de competencia

Domingo 15 de noviembre: etapa 1 que partirá del Kilómetro 41 a Lisboa.

Domingo 22 de noviembre: etapa 2 que arrancará en San Peregrino y culminará en La Cabaña.

Domingo 29 de noviembre: etapa 3 que iniciará en San Gabriel y terminará en La Garrucha.

La competencia tendrá participación de las ramas masculina y femenina, distribuidas en cuatro categorías por edades: 18 a 30 años, 31 a 40 años, 41 a 50 años y de 51 años en adelante.

Los interesados que deseen inscribirse pueden acercarse a la Oficina de la Secretaría de Deporte ubicada en el Coliseo menor y presentar la copia de la cédula de ciudadanía, certificado de afiliado a EPS vigente y actualizado y planilla de inscripción debidamente diligenciada y firmada hasta el próximo 6 de noviembre.

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Una vez finalice el proceso de inscripciones, se realizará una reunión técnica en la que se definirán los aspectos relacionados con el desarrollo de la competencia. De esta forma, se buscan fortalecer espacios deportivos en la zona rural y brindar oportunidades para que los ciclistas de las veredas demuestren su talento y compartan su pasión por este deporte.

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