Caballistas y Alcaldía de Aguadas, Caldas, logran acuerdo para reglamentación de cabalgatas

Aguadas

Ante los presuntos casos de maltrato a los caballos y jinetes en estado de embriaguez, la Alcaldía de Aguadas (Caldas) reglamentó las cabalgatas en el municipio mediante el Decreto 047 del 14 de agosto de 2025, sin embargo, al realizarse un ejercicio de estas características recientemente, hubo inconvenientes entre las partes, por lo que se reunieron en las últimas horas para acordar varios puntos. Esto dice Eduardo Medina, líder del grupo Caballistas de corazón.

“Dimos a conocer nuestros puntos de vista, ya que estamos incómodos con muchas actividades que no eran permitidas hacia nosotros, entonces llegamos a un acuerdo por la Ley Ángel para llevar a cabo nuestros ejercicios con los respectivos permisos, así que quedamos satisfechos de mostrar lo nuestro”.

Por su parte, desde la administración municipal explican que en una población caballista por excelencia, debían implementarse restricciones para evitar alteraciones de orden público y maltrato animal, por ende, expusieron el tiempo para llevar a cabo una cabalgata y el despliegue de un plan de contingencia para acompañar la actividad.

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“Las cabalgatas las reglamentamos, nunca se prohibieron, es simplemente la reglamentación. Los caballistas empiezan los recorridos juiciosos, pero terminan mal porque se embriagan y los animalitos padecen, los hacen esforzar demás, incluso hasta cuatro jinetes se suben en un mismo equino y obstruyen el paso en los andenes, entonces esos comportamientos nos llevaron a reglamentar estas actividades. Cualquier evento masivo debe estar acompañado de un plan de contingencia elaborado por los comités de gestión del riesgo de cada municipio y, prioritariamente, con el acompañamiento de la fuerza policial”, contextualiza Fabio Gómez Mejía, alcalde de Aguadas.

En líneas generales, las cabalgatas en Aguadas están reglamentadas y no prohibidas, los interesados deben solicitar un permiso 20 días de antelación y el ejercicio deberá durar, aproximadamente, cuatro horas.