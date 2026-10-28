Dos estaciones de Manizales alcanzan alerta naranja por lluvias

Manizales

La Unidad de Gestión del Riesgo (UGR), a través del Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales, activó sus protocolos de monitoreo preventivo y acompañamiento en las zonas de control hidrometeorológico de la ciudad, la medida busca anticiparse a posibles escenarios de riesgo mediante el seguimiento técnico constante de los suelos; el comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos, teniente Jorge Iván Quintero, informó que, gracias a que las precipitaciones del fin de semana fueron menos intensas que en días anteriores, la mayor parte de la ciudad registra acumulados por debajo de los 200 mm. Esto representa un balance de estabilidad para la zona urbana, permitiendo enfocar los esfuerzos en la pedagogía y la preparación ciudadana.

Puntos de atención prioritaria: el seguimiento técnico se concentra preventivamente en las estaciones de La Uribe y Chec, las cuales superaron los 350 mm de acumulado, alcanzando el umbral de amenaza naranja.

Monitoreo preventivo general: el resto de las estaciones de control registran acumulados superiores a los 150 mm, por lo que la UGR mantiene una vigilancia constante para anticipar cualquier cambio en las condiciones del terreno.

Desde la Unidad de Gestión del Riesgo se enfatiza que la prevención es la herramienta más efectiva para salvaguardar vidas, por ello, se hace un llamado a implementar medidas sencillas pero clave en sus hogares, como la limpieza de canales, el manejo adecuado de basuras para evitar taponamientos y la observación constante de los entornos periféricos. Las autoridades recuerdan que la participación activa de los ciudadanos es fundamental en esta estrategia preventiva. Ante cualquier cambio inusual en el terreno o en los flujos de agua, se invita a reportarlo de manera oportuna a la Línea gratuita 119 y, garantizar una respuesta rápida y preventiva por parte de los organismos de socorro.