Resiliencia tras el terremoto y desarrollo territorial

En este capítulo de Proyecto Colombia en Hora 20, los panelistas abordaron el eje de desarrollo territorial, los retos que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto en las regiones, la magnitud de los daños, las oportunidades que se abren con la reforma al Sistema General de Participaciones, las propuestas para diversificar los ingresos de las administraciones locales y la hoja de ruta para mejorar la coordinación entre entidades nacionales y regionales.

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Lo que dijeron los panelistas

Diego Bautista, director de la Oficina del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural en Colombia, sostuvo que “el terremoto puso en evidencia las desigualdades territoriales. En Chocó, una de cada tres personas es pobre, mientras que en Cundinamarca la proporción es de una de cada siete. Esta emergencia demuestra la importancia de cerrar las brechas y avanzar en la discusión sobre la ley de competencias y la distribución del Sistema General de Participaciones”.

Frente a las fuentes de financiación de las autoridades territoriales, señaló que hay un atraso sustancial en la implementación del catastro multipropósito. “Eso mantiene la tendencia de que quienes tienen menos pagan más y quienes tienen más pagan menos. La reforma tributaria territorial es fundamental y no puede separarse de la discusión sobre desarrollo y ordenamiento territorial”, explicó.

María Isabel Ulloa, presidenta de la RedPro y directora ejecutiva de ProPacífico, indicó que las soluciones para los territorios deben adaptarse a sus realidades. “El terremoto demostró la importancia de trabajar con las regiones, para las regiones y desde las regiones. Lo ocurrido en el Valle del Cauca fue diferente a lo sucedido en Risaralda y Chocó, y las soluciones para la reconstrucción también deben responder a las particularidades de cada territorio”, puntualizó.

Si bien hizo énfasis en la importancia de la descentralización, reiteró que es clave que se haga de forma ordenada y armónica. “La única manera de resolver algunos problemas es con competencias y recursos, pero quien reciba esas competencias debe tener la capacidad para manejarlas. Por eso tiene sentido experimentar y ver quién puede asumirlas y cómo entregarlas ordenadamente. No puede hacerse a cualquier precio ni a todos por igual. Se necesitan competencias con capacidades financieras e institucionales”, agregó Ulloa.

Daniel Gómez Gaviria, economista, docente universitario y exsubdirector sectorial del Departamento Nacional de Planeación, apuntó que “la emergencia del terremoto debe ser una oportunidad para mejorar la coordinación entre la Nación y las regiones. Necesitamos sistemas que se activen rápidamente ante los desastres, pero las capacidades territoriales son diferentes: mientras Chocó carece de recursos y capacidades suficientes, el Valle del Cauca cuenta con un mayor tejido empresarial e institucional para movilizarlos”.

“Hay que aprovechar los instrumentos que ya tenemos para lograr convergencia, colaboración y coordinación. Los pactos territoriales pueden articular recursos de la Nación y las regiones alrededor de proyectos, en lugar de trabajar con metas sectoriales aisladas. La coordinación debe darse alrededor de proyectos y resultados”, concluyó.

Camilo González, profesor asociado y director de Investigación y Consultoría de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, señaló que “la reconstrucción tras el terremoto debe permitir que las personas afectadas recuperen lo que perdieron y, al mismo tiempo, responder a las necesidades particulares de cada región. Esto implica que, con criterios claros, algunos territorios como el Chocó podrían requerir más recursos que el Valle del Cauca o Risaralda”.

Además, hizo énfasis en la importancia de mejorar la coordinación interinstitucional. “Hay problemas que no se resuelven solo desde la Nación, los municipios o los departamentos, sino que requieren colaboración. Hay que definir en qué momentos debe existir concurrencia y aprovechar esta oportunidad para establecer cómo se pueden asignar competencias a departamentos y municipios”, añadió González.